Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis etwas höher

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Freitag im späten europäischen Handel etwas höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 53,31 Dollar und damit um 0,34 Prozent mehr als am Donnerstag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 61,16 Dollar gehandelt.

„Die Lage in Venezuela ist weiter undurchsichtig“, heißt es in einer aktuellen Einschätzung der Commerzbank. Sollte es dort zu einem Bürgerkrieg kommen, seien weitere Einschnitte bei der Ölproduktion wahrscheinlich, schreiben die Analysten weiter. Dies würde den Preis steigen lassen. Dagegen stünden in den USA die Zeichen auf Angebotsausweitung, wie der am Vortag veröffentlichte Jahresausblick der US-Energiebehörde gezeigt habe. In ihrem Basisszenario erwartet eine weitere Zunahme der Ölproduktion für die nächsten Jahre.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.299,14 Dollar und damit deutlich fester gegenüber dem Schlusskurs von Donnerstag von 1.281,29 Dollar. Unterstützung für das Edelmetall kam vom schwachen Dollar und der anhaltenden geopolitischen Unsicherheit.

Kurse ausgewählter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 61,16 61,09 +0,11 WTI 53,31 53,13 +0,34 OPEC-Daily 60,22 60,52 -0,50 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.299,14 1.281,29 +1,39 Silber 15,66 15,31 +2,29 Platin 816,13 802,31 +1,72 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 128,20 127,80 +0,31 Kakao 2.244,00 2.256,00 -0,53 Zucker 340,70 351,20 -2,99 Mais 180,75 181,75 -0,55 Sojabohnen 920,62 916,00 +0,50 Weizen 206,50 207,25 -0,36 ~