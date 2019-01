69. Berlinale: Kosslick sieht sich in letzter Saison „fit for fun“

Berlin/Wien (APA) - Zum letzten Mal war heute, Freitag, Berlinale-Direktor Dieter Kosslick in dieser Funktion zu Gast bei der ausländischen Presse in Berlin. Traditionell stellt er sich seit Jahren den ausländischen Medien wenige Tage vor der offiziellen Präsentation des Programms der internationalen Filmfestspiele. Und auch dort wird er heuer, am 29. Jänner, letztmalig auftreten.

Traditionell mit rotem Schal und besonders locker gab er sich heute. „Ich fühle mich gut in Form, fit for fun“, sagte er gleich zu Beginn. Sentimental? „Ich bin ganz glücklich, dass ich 18 Jahre Direktor sein durfte von diesem wunderbaren Filmfestival. Was mich beglückt ist, dass das Publikum uns treu geblieben ist und sich vervielfacht hat. Dass der Markt zu den drei größten gehört weltweit, die Leute 500.000 mal ins Kino gehen in zehn Tagen.“

Sehr intensiv habe er betrieben, den deutschen Film „wieder auf die Plattform zu heben“. Mit „Perspektive deutsches Kino“ sei eine eigene Reihe aufgemacht worden, die viele junge Menschen zur Berlinale gebracht habe. „Das Verhältnis zu den Filmschaffenden war nicht so gut, als ich kam. Da hat sich viel geändert“, resümierte Kosslick. „Mir wurde gesagt, ich hätte vielen die Angst vor dem Roten Teppich genommen.“

Die Berlinale sei ein Filmfestival, das überwiegend die gesellschaftspolitische Perspektive zeige, sagte der im Mai aus dem Amt scheidende Festspieldirektor. „Die Filmwelt verändert sich. Was in Hollywood passiert, ist dramatisch für die Studios. Nicht nur Produktionsrealität hat sich verändert, sondern auch das Publikum“, das in steigender Zahl Streaming-Dienste in Anspruch nehme, so Kosslick.

Heuer habe er anfangs gedacht, es werde eine Art „Retro-Berlinale“ mit Filmen aus Osteuropa, China und Lateinamerika. Doch dann habe er sich eines alten Spruchs der deutschen Feministinnen von 1968 erinnert: Auch das Private ist politisch. „Das Private hat Einfluss auf Klimawandel, die Lebensmittelproduktion ist hochpolitisch. Sie ist Teil unserer Flüchtlingssituation.“

Außerdem würden auch einige Filme über Familie gezeigt. „Diese Globalisierung muss ja auch Effekte haben“, so der Berlinale-Direktor. „Man hat Konzernen erlaubt zu globalisieren, ohne ordnungspolitischen Rahmen. Aber wenn dann Menschen beginnen durcheinanderzulaufen, weil sie nichts zu essen haben, dann ruft man: So geht es nicht weiter.“ Das habe Einfluss auf die Familien, denn man suche Geborgenheit. Der Eröffnungsfilm der Dänin Lone Scherfig „The Kindness of Strangers“ über eine Familie in Amerika sei „eine tragische Komödie, aber am Ende ist alles gut, es ist ja der Eröffnungsfilm“. Ein dreistündiger chinesischer Film erzähle die Familienstruktur über 20 Jahre in einem auf Einkind-Familie einem ausgerichteten Land.

Laut Kosslick werde es auch eine „französische Berlinale“ sein: Francois Ozon zeigt im Wettbewerb mit „Grace a Dieu“ einen Fall aus Lyon, der parallel real im Prozess über Missbrauch gegen den Kardinal der Stadt verfolgt werden kann. „Das ist Politik im wahrsten Sinn des Wortes“, so Kosslick. So wie der brasilianische Film außer Konkurrenz „Marighella“ über den Sturz des gewählten Präsidenten und die nachfolgende Diktatur.

In „Mr. Jones“, einer polnisch-ukrainisch-britischen Produktion, werde sehr drastisch dargestellt, wie drei Millionen Menschen in der Ukraine unter Stalin sterben. „Das war ja Vorbild für ‚Animal Farm‘ von George Orwell“, sagte der Berlinale-Direktor. „Es ist nicht nur ein Hungertodfilm, sondern auch ein Film über die Politik. Man schaut es sich nicht gerne an, aber es ist wichtig.“

Nach dem Mauerfall habe sich das Verhältnis zur osteuropäischen Filmkultur verändert. „Ich habe das Gefühl, dass wir ein wenig schwächeln in dem Verhältnis.“ Das Kino aus Osteuropa habe sich nach einer Delle aber erholt. Der mazedonische Film ‚God Exists, Her Name is Petrunya‘ sei „einer der großen Späße, wie eine Frau mit den Männern und der Kirche umgeht“.

Über einen Film, in dem zwei Frauen um 1900 heiraten wollen, werde es eine „Riesendiskussion“ geben, prophezeite Kosslick, „aber nicht wegen zwei verheirateten Frauen, das ist Frühstück für die Berlinale, aber weil Netflix die Rechte gekauft hat. Und ich sage ganz klar: Wir haben uns vertraglich absichern lassen, dass der Film vor dem Streaming in eine Kinoauswertung kommt.“

„Bei Frauen haben wir die Nase vorn“, sagte Kosslick: Von 17 Filmen im Wettbewerb, würden bei sieben Regisseurinnen das Zepter führen. „Das ist so viel wie noch nie. Es hat aber keinen Sinn, programmatisch Frauenfilme auszuwählen. Da kann man seine Karriere verlieren.“

Die Frage, ob die Berlinale zu sehr oder zu wenig kommerziell sei, bezeichnete Kosslick als schwierig. „Zeigen wir „Spider Man“, würden viele sagen: Habt ihr sie noch alle? Zeigen wir „Touch me not“, wo sogar mein Anwalt eine Herzattacke hatte beim Ansehen“, gebe es ebenfalls empörte Reaktionen. „Wir fühlen uns zuerst dem Kino verpflichtet“, sagte Dieter Kosslick, „dann der Avantgarde, dann solchen Filmen, die kommerziell erfolgreich sein könnten. Das ist ein schwieriger Grad. Wir zeigen beides. Wir haben auch schon den ‚Rosaroten Panther‘ als Abschlussfilm gezeigt und haben sehr gelacht.“

„Wir sehen uns für den deutschen Film verantwortlich, wie jedes Land sich für seine Filme verantwortlich sieht“, so der Festival-Direktor. Dass der deutsche Film sich auf Dauer so durchsetze wie etwa Almodovar, sei „in dieser Konsistenz nicht der Fall. Ich glaube aber, dass der deutsche Film ganz gut dasteht.“ Kosslick sprach von Wellen im Kino: Einmal sei Skandinavien in aller Munde, dann Lateinamerika, Osteuropa, dann wieder Deutschland mit Filmen wie „Toni Erdman“.

7.000 Einreichungen gebe es jährlich für die Berlinale. „Wenn wir nicht auswählen würden und alle zeigen, könnten wir 13 Jahre Berlinale machen“, sagte Kosslick. Insgesamt nehmen heuer zehn Filme aus Österreich oder mit österreichischer Beteiligung in sieben Kategorien an der Berlinale teil. Im Wettbewerb tritt „Der Boden unter den Füßen“ von Marie Kreutzer an, im Forum Nikolaus Geyrhalters „Erde“ und in Berlinale Series die ORF-Produktion „M-Eine Stadt sucht einen Mörder“.