Budapester Börse schließt etwas höher

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Freitag etwas höher geschlossen. Der ungarische Leitindex BUX stieg um moderate 0,13 Prozent auf 40.944,82 Punkte. Das Handelsvolumen belief sich auf 9,3 (zuletzt: 14,3) Mrd. Forint.

In einer klar positiven internationalen Börsenlandschaft absolvierte der ungarische Aktienmarkt einen freundlichen Wochenausklang. Die Hoffnung auf einen geordneten Brexit wurde an den Märkten unterstützend aufgenommen. Auf Wochensicht ging in Ungarn aber eine negative Handelswoche zu Ende mit einem BUX-Verlust von 1,35 Prozent.

Unter den Blue Chips in Budapest zeigten heute Gedeon Richter mit plus 1,7 Prozent die auffälligste Kursveränderung. Die Pharmaaktie musste aber ein Wochenminus von klaren 4,3 Prozent hinnehmen. Die Ölaktie MOL verbilligte sich am Freitag um 0,6 Prozent. MTelekom fielen um zaghafte 0,1 Prozent und bei der OTP Bank gab es keine Bewegung zu sehen.

Die ungarische Regierung hat zudem beschlossen, die 2015 verstaatlichte Budapest Bank zu verkaufen. Der diesbezügliche Dekret sei im Amtsblatt veröffentlicht worden, berichtete das Finanzportals portfolio.hu. Man erwartet für 10 Prozent der Anteile einen Mindestpreis von 700 Mio. Dollar (617 Mio. Euro).

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 464,00 464,50 MOL 3.262 3.280 OTP Bank 11.650 11.650 Gedeon Richter 5.760 5.665 ~

