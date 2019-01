Handball:Titelverteidiger Frankreich im WM-Halbfinale gegen Dänen out

Hamburg (APA) - Frankreich hat die angepeilte Titelverteidigung bei der Männer-Handball-WM in Deutschland und Dänemark verpasst. Die Franzosen unterlagen am Freitag im ersten Halbfinale in Hamburg Dänemark deutlich mit 30:38 (15:21). Der Rekord-Weltmeister lag schnell zurück und konnte sich auch nicht steigern. Der zweite Finalist wurde in der Folge zwischen Co-Gastgeber Deutschland und Norwegen ermittelt.

Das Endspiel geht am Sonntag (17.30 Uhr) in Herning über die Bühne. Dort hatten die Österreicher, die das Turnier am Ende auf Rang 19 abschlossen, den Aufstieg in die Zwischenrunde mit nur einem Sieg bei vier Niederlagen verpasst. Für Olympiasieger Dänemark geht es nach dem Triumph über den sechsfachen Weltmeister um den ersten WM-Titel überhaupt. Fix ist schon jetzt die vierte Medaille der Verbandsgeschichte nach Bronze 2007 sowie Silber 2011 und 2013.

Am Freitag war einmal mehr Mikkel Hansen überragend, der 31-jährige Handball-Superstar trug sich vor 12.500 Zuschauern gleich zwölfmal in die Schützenliste ein. Der PSG-Akteur ist mit 65 Toren am besten Wege, die WM-Torjägerkrone zu gewinnen.