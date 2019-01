Mazedonien könnte bereits 2020 NATO-Mitglied werden

Skopje/Athen (APA/dpa/AFP) - Nach der Zustimmung des griechischen Parlaments zum neuen Namen des Nachbarlandes ist für Skopje der Weg Richtung NATO frei. „Wir werden in Kürze in der Lage sein, das Beitrittsprotokoll zu unterzeichnen“, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Freitag in Brüssel. Danach müsse nur noch der Ratifizierungsprozess in den verschiedenen nationalen Parlamenten abgeschlossen werden.

Aus Bündniskreisen hieß es, Nordmazedonien könne bereits 2020 offizielles NATO-Mitglied werden, als 30. Mitgliedsland. Er begrüße die Ratifizierung des sogenannten Prespa-Abkommens im griechischen Parlament, betonte Stoltenberg auf Twitter. Dies sei ein „wichtiger Beitrag für Stabilität und Prosperität der gesamten Region. Ich freue mich, wenn die künftige Republik Nordmazedonien der NATO beitritt“.

Für die Militärallianz ist der Beitritt des Balkanstaates vor allem von strategischer Bedeutung. Das Land zählte zuletzt nämlich nur rund 8.000 aktive Soldaten und könnte damit im Krisenfall keinen sehr großen Beitrag zur Bündnisverteidigung leisten.

Die Vereinbarung zum Namensstreit sieht vor, dass Griechenlands nördlicher Nachbar künftig nicht mehr Republik Mazedonien heißt, sondern seinen Namen in Nordmazedonien (Slawisch: Severna Makedonija und Englisch: North Macedonia) ändert. Dies war von Griechenland gefordert worden, weil auch eine nordgriechische Provinz Mazedonien heißt.

Das griechische Parlament stimmte dem Abkommen an diesem Freitag zu. Das Parlament in Skopje hatte dies bereits zuvor getan. Stoltenberg bezeichnete die endgültige Beilegung des Streits als „historische Entscheidung“.

Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjörn Jagland, lobte das „mutige und konstruktive“ Parlamentsvotum. Er gratulierte Ministerpräsident Alexis Tsipras zudem zu seiner „Entschlossenheit“, diesen Konflikt „erfolgreich“ beizulegen.

Gratulationen nach dem Parlamentsvotum kamen außerdem von Andreas Schieder, dem außenpolitischen Sprecher der SPÖ. „Damit kann ein nationalistisch aufgeladener Konflikt durch die pragmatische Politik griechischer und mazedonischer Politiker nun zum Wohle beider Staaten beigelegt werden“, erklärte Schieder in einer Aussendung. „Es zeigt sich, dass Europa dann am stärksten ist, wenn man sich auf den Dialog und das Gemeinsame konzentriert statt zu spalteten.“

Auch die Paneuropabewegung Österreich begrüßte die Zustimmung des griechischen Parlaments. Die Paneuropabewegung, die Griechenlands Blockade stark kritisiert und Mazedonien in dieser Angelegenheit immer unterstützt habe, hat den Namenskompromiss „aus pragmatischen Gründen eher begrüßt“, hieß es in einer Stellungnahme. „Um den, nach 27 Jahren Blockade frustrierten, Mazedoniern klar zu signalisieren, dass sie wichtiger Teil des vereinten Europas sind, muss die EU nun die Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien starten“, forderte Stefan Haböck, Internationaler Referent der Paneuropabewegung Österreich.

„Es ist eine Ermutigung für die Art der Beilegung einer lang anhaltenden bilateralen Streitigkeit“, sagte Florian Bieber, Leiter des Zentrums für Südosteuropastudien der Universität Graz, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag. Beide Seiten hätten gezeigt, dass „man Probleme auch durch Dialog, durch ein offenes Gespräch, durch den Willen der Regierungen beilegen kann“. Auf diese Weise könne es Staaten gelingen, nicht nur alte Konflikte aus der Welt zu schaffen, sondern auch die gegenseitigen Beziehungen neu aufzustellen.

Mazedonien hatte sich Anfang der 90er-Jahre aus dem Staatsverband des zerfallenden Jugoslawiens gelöst und war dabei als einzige Teilrepublik nicht in einen bewaffneten Konflikt mit den benachbarten Serben geraten.

Skopje muss nun nach der Ratifizierung in Athen in den kommenden Wochen die Verfassung Mazedoniens entsprechend ändern und anschließend alle internationalen Organisationen und Staaten über den neuen Namen Nordmazedonien informieren.

Das Prespa-Abkommen war von 153 der 300 Abgeordneten angenommen worden. Die Regierungspartei Syriza von Tsipras verfügt im Parlament nur über 145 Abgeordnete. Sein bisheriger Juniorpartner, Verteidigungsminister Panos Kammenos von der rechtspopulistischen Partei der Unabhängigen Griechen (ANEL), hatte die Koalition wegen des Streits um die Namensänderung aufgekündigt. Außer den Syriza-Abgeordneten stimmten nun aber auch ANEL-Dissidenten für das Abkommen, ebenso wie Abgeordnete der sozialdemokratischen Bewegung der Veränderung (KINAL) und der liberalen Potami-Partei. Die konservative Nea Dimokratia (ND) stimmte gegen den Deal. Auch die Kommunistische Partei (KKE) und die neofaschistische Goldene Morgenröte (Chryssi Avghi) gehörtem zum Lager der 143 Abgeordneten, die mit Nein stimmten.

Die fast 40-stündige hitzige Parlamentsdebatte wurde von Protesten gegen die Namensänderung begleitet. Am Donnerstagabend versammelten sich einige tausend Menschen vor dem Parlamentsgebäude, am Freitag harrten dort immer noch hunderte Demonstranten im Regen aus.

