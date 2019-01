Fußball: China-Wechsel abgesagt: Arnautovic bleibt bei West Ham

London (APA) - Marko Arnautovic hat den Spekulationen um einen Wechsel nach China am Freitagabend selbst ein Ende gesetzt. Er bleibe zumindest bis Sommer bei seinem Club West Ham, verkündete Österreichs Fußballer des Jahres auf Instagram. In seinem an die Club-Anhänger gerichteten Posting appellierte der 29-jährige Wiener nun, sich „zusammen auf den Rest der Saison zu fokussieren“.

Ohne weitere Details zu nennen, sprach Arnautovic von einem „sehr reizvollen Angebot“, das es für ihn gegeben habe. Ein möglicher Transfer nach Fernost hatte sich laut übereinstimmenden Medienberichten zuletzt aber verkompliziert, da weder Guangzhou Evergrande noch der angeblich ebenfalls interessierte Meister Shanghai SIPG die von West Ham geforderte Ablösesumme von kolportierten 45 Millionen Pfund zu zahlen bereit war.

Sein alleiniger Fokus liege nun wieder auf West Ham, so Arnautovic. Er wolle dem Club helfen, in der Tabelle weiter nach oben zu klettern und den FA-Cup zu gewinnen. „Es ist klar, dass sich London und West Ham United wie ein Zuhause für mich anfühlt und ich hoffe, dass die Fans von West Ham das immer so gesehen haben.“