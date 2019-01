Karate: Plank schied bei Premier-League-Event in Paris in 2.Runde aus

Paris (APA) - Bettina Plank ist am Freitag im Karate-Premier-League-Turnier in Paris bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 26-jährige Vorarlbergerin unterlag der Ägypterin Radwa Sayed in der Kumite-Klasse bis 50 Kilogramm mit 1:4. „Mir hat die Spritzigkeit gefehlt“, sagte die WM-Dritte und Weltranglistenfünfte. Auch für ihre Landsleute war am ersten Wettkampftag spätestens in Runde zwei Endstation.

Julia Reiter unterlag der Italienerin Francesca Cavallaro (0:5) genauso in der Auftaktrunde wie Mariam Elaswad der Kasachin Assel Serikowa (0:2/jeweils bis 55 kg). Für Stefan Pokorny kam in der Kategorie bis 67 kg in der zweiten Runde gegen den Italiener Luca Maresca (2:3) das Aus. Das Turnier vorbei war in dieser Runde auch für Thomas Kaserer nach einer 2:4-Niederlage gegen den Ungarn Martial Yves Tadissi. Luca Rettenbacher (bis 75 kg) verlor in der 2. Runde gegen den US-Amerikaner Thomas Scott (0:2).

Erst am Samstag steigen Alisa Buchinger (bis 68 kg), die nach einem 18-monatigen Ausflug in die 61-Kilo-Klasse ihr Comeback in ihrer früheren Gewichtsklasse gibt, und Lora Ziller (mehr als 68 kg) ins Geschehen ein.