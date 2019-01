US-Anleihen tendieren im Minus

New York (APA/dpa-AFX) - US-Staatsanleihen haben am Freitag nachgegeben. Eine allgemein freundliche Stimmung an den internationalen Aktienmärkten und die Kursgewinne an der New Yorker Börse hätten belastet, hieß es aus dem Handel. Die als sicher geltenden Staatspapiere seien vor diesem Hintergrund kaum gefragt gewesen.

Wenig Beachtung fand derweil, dass US-Präsident Donald Trump fünf Wochen nach Beginn des „Shutdowns“ in den USA einen Durchbruch in dem erbitterten Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet hatte. Beide Seiten einigten sich auf eine Übergangsfinanzierung für die stillgelegten Teile der Regierung bis zum 15. Februar. In dieser Zeit soll über Maßnahmen zur Grenzsicherung beraten werden.

Zweijährige Anleihen fielen um 3/32 Punkte auf 99 26/32 Punkte. Sie rentierten mit 2,606 Prozent. Fünfjährige Anleihen verloren 7/32 Punkte auf 100 4/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 2,596 Prozent. Richtungweisende zehnjährige Anleihen rutschten um 11/32 Punkte auf 103 4/32 Punkte ab. Sie rentierten mit 2,755 Prozent. Longbonds mit einer Laufzeit von dreißig Jahren fielen um 19/32 Punkte auf 106 2/32 Punkte. Ihre Rendite betrug 3,062 Prozent.