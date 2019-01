Venezuela - UNO-Sicherheitsrat berät über Machtkampf

Caracas/New York (APA/AFP) - Der UNO-Sicherheitsrat berät am Samstag (15.00 Uhr MEZ) in einer Dringlichkeitssitzung über den Machtkampf in Venezuela. US-Außenminister Mike Pompeo will die übrigen Sicherheitsratsmitglieder nach Angaben seines Ministeriums auffordern, den Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als „verfassungsmäßigen“ Interimspräsidenten anzuerkennen.

Seine Übergangsregierung solle dabei unterstützt werden, „Demokratie und Rechtsstaatlichkeit“ in dem südamerikanischen Land wiederherzustellen. Guaidó hatte sich am Mittwoch selbst zum Übergangspräsidenten Venezuelas erklärt. Die USA erkannten ihn umgehend an, Kanada und mehrere lateinamerikanische Staaten wie Argentinien, Brasilien, Chile und Kolumbien folgten. Bisher hat sich aber keine andere der fünf Vetomächte, die Beschlüsse im Sicherheitsrat blockieren können, hinter Guaidó gestellt. Russland sicherte dem venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro Unterstützung zu.