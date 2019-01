Ski Freestyle: Wolf im Slopestyle-Weltcup auf Seiser Alm im Finale

Seiser Alm (APA) - Lara Wolf ist im Slopestyle-Weltcup auf der Seiser Alm, beim letzten Bewerb vor der WM in Park City, ins Finale der besten sechs eingezogen. Mit 65,75 Punkten schaffte die 18-jährige Tirolerin den Sprung in das am Sonntag stattfindende Finale.

Der nach einem Trainingssturz an einem leichten Einriss des Syndesmosebands laborierende Lukas Müllauer schaffte indes mit einem soliden Lauf den Einzug ins Semifinale. Am Sonntag geht es um den Sprung ins Finale. Samuel Baumgartner stürzte am Freitag hingegen zweimal und war damit ohne Chance auf den Aufstieg.