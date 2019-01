Handball: Männer-WM-Finale lautet Norwegen gegen Dänemark

Hamburg (APA) - Olympiasieger Dänemark und Norwegen bestreiten am Sonntag (17.30 Uhr) bei der Männer-Handball-WM in Deutschland und Dänemark das Finale. Die Norweger schalteten am Freitagabend im zweiten Halbfinale in Hamburg Gastgeber Deutschland mit 31:25 (14:12) aus. Bereits zuvor hatten die Dänen mit Frankreich den Titelverteidiger und Rekord-Weltmeister mit einem 38:30-(21:15)-Erfolg aus dem Bewerb geworfen.

Damit bestreiten zwei Teams das Endspiel, auf die Österreich in der Gruppenphase getroffen war. Gegen Norwegen hatte die ÖHB-Truppe mit 24:34 den Kürzeren gezogen, gegen Dänemark ähnlich deutlich mit 17:28. Dänemark hat in Herning Heimvorteil und peilt dabei im vierten Finale den ersten WM-Titel überhaupt an. Deutschland und Frankreich treffen ebenfalls am Sonntag (14.30 Uhr) im Spiel um Platz drei aufeinander.