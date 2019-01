New York (APA) - Die US-Börsen haben am Freitag klar im Plus geschlossen. Fünf Wochen nach Beginn des „Shutdowns“ in den USA hat US-Präsident Donald Trump einen Durchbruch in dem erbitterten Haushaltsstreit mit den Demokraten verkündet. „Ich bin sehr stolz zu verkünden, dass wir einen Deal erreicht haben, um den „Shutdown“ zu beenden und die Bundesregierung wieder zu öffnen“, sagte Trump. Man habe sich auf eine Übergangsfinanzierung für die stillgelegten Teile der Regierung bis zum 15. Februar geeinigt.

Der Dow Jones Industrial Index stieg um 183,96 Punkte oder 0,75 Prozent auf 24.737,20 Einheiten. Der S&P-500 Index legte um 22,43 Punkte oder 0,85 Prozent auf 2.664,76 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index erhöhte sich um 91,40 Einheiten oder 1,29 Prozent auf 7.164,86 Zähler. Auf Wochensicht ging damit an der Wall Street die 5. Gewinnwoche in Folge zu Ende.

Im Fokus standen auf Unternehmensebene die Aktien des Chipgiganten Intel, die um 5,5 Prozent absackten und damit das klare Schlusslicht im Dow waren. Mehrere Analysten senkten nach den schwachen Quartalszahlen am Vorabend ihre Kursziele. Zudem habe das Umsatzziel für das erste Quartal wegen der Schwäche im Geschäft mit Datenzentren und einer weiterhin erwarteten schwachen Nachfrage nach iPhones unter der Markterwartung gelegen, schrieb der Experte Harlan Sur von der Bank JPMorgan.

Die Aktien des iPhone-Herstellers Apple zählten mit einem Plus von 3,3 Prozent zu den Favoriten im US-Leitindex. Dahinter ging es für die Anteilsscheine des Chemieriesen DowDuPont um 2,5 Prozent nach oben.

An der Spitze des S&P 500 zogen die Anteilsscheine von Western Digital um 7,5 Prozent an. Der Speicherhersteller hatte zwar bei Gewinn und Umsatz im abgelaufenen Quartal enttäuscht. Analysten sehen aber nun Anzeichen einer Nachfrageerholung.

Der Kaffeehauskette Starbucks war es im ersten Geschäftsquartal 2018/19 bereits gelungen, mit neuen Angeboten mehr Kunden in ihre Cafés zu locken. Zudem wurde deutlich mehr verkauft als im Vorjahreszeitraum. Damit stiegen die Papiere um 3,6 Prozent.

Beim Seifen- und Zahnpasta-Hersteller Colgate-Palmolive reagierten Anleger verhalten auf Aussagen über einen erwarteten Ergebnisrückgang im neuen Jahr. Die Anteile fielen um 0,6 Prozent.

