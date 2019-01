USA wollen finanziellen Druck auf Maduro verstärken

Washington/Caracas (APA/Reuters) - Das US-Finanzministerium will den finanziellen Druck auf den venezolanischen Staatschef Nicolas Maduro weiter erhöhen. Profitieren solle Oppositionsführer Juan Guaido. Dieser hatte sich am Mittwoch selbst zum Staatsoberhaupt ausgerufen und war von einigen Ländern wie den USA anerkannt worden.

„Die USA werden wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wirtschaftliche Transaktionen der venezolanischen Regierung, darunter auch jene, die Staatsunternehmen und internationale Reserven betreffen, vereinbar sind mit dieser Anerkennung“, teilte das US-Finanzministerium am Freitag mit. Allerdings war nicht die Rede davon, venezolanische Gelder und Konten in den USA einzufrieren.

In dem südamerikanischen Land geht es vor allem um Öl, der mit Abstand wichtigsten Finanzquelle Venezuelas. Das zum staatlichen venezolanischen Ölkonzern Petroleos de Venezuela (PDVSA) gehörende US-Raffinerieunternehmen Citgo sei Eigentum Venezuelas, betonte Staatschef Maduro am Freitag in Caracas. Das Land wolle auch weiterhin Öl in die USA verkaufen. Insidern zufolge arbeitet Citgo an Plänen, die verhindern sollen, dass das Management abgesetzt wird und die Umsätze an eine Oppositionsregierung transferiert werden.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hatte am Donnerstag angekündigt, die Einnahmen aus dem Ölgeschäft von dem „illegitimen Maduro-Regime“ an Guaidos Regierung umzuleiten. Guaido zeigte sich in einem TV-Interview überzeugt, dass dies „der Anfang vom Ende“ Maduros sei. Gleichzeitig bot er ihm und seinen Ministern Amnestie an, sollten sie zum Machtverzicht bereit sein.