Weiter keine Einigung bei Machtkampf in Venezuela in Sicht

Caracas/Washington (APA/AFP/Reuters/dpa) - Kurz vor einer Krisensitzung im UNO-Sicherheitsrat zum Machtkampf in Venezuela gibt es keine Hinweise auf eine Lösung des Konflikts. Der selbsternannte Übergangspräsident Juan Guaido lehnte am Freitag einen „falschen Dialog“ mit Staatschef Nicolas Maduro ab und rief für nächste Woche zu Großdemonstrationen auf. Maduro kündigte an, seinen Außenminister nach New York entsenden zu wollen.

Der amtierende Präsident hatte am Donnerstag erklärt, er sei offen für Gespräche, um die Krise im Land zu beenden, und bereit, Guaido zu treffen. Mexikos Präsident Andres Manuel Lopez Obrador, der Maduro nach wie vor unterstützt, bot am Freitag an, ein solches Treffen in seinem Land auszurichten.

Doch Oppositionsführer Guaido sagte am Freitag, er werde an solch einem Dialog nicht teilnehmen. Stattdessen forderte er bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Selbstproklamation am Mittwoch den Rücktritt Maduros. Das Volk werde auf der Straße bleiben, „bis wir ein Ende der Usurpation, eine Übergangsregierung und freie Wahlen verwirklichen“.

Guaido hatte sich am Mittwoch bei Massenprotesten gegen Maduro zum Interimspräsidenten erklärt. Der 35-jährige Politiker von der rechten Oppositionspartei Voluntad Popular (Volkswille) sagte, er übernehme übergangsweise das Präsidentenamt, „um die widerrechtliche Aneignung der Macht zu beenden, eine Übergangsregierung einzusetzen und freie Wahlen abzuhalten“. Die USA, Kanada und mehrere lateinamerikanische Staaten erkannten Guaido bereits als Interimspräsidenten an.

Dies führte zu einer offenen Konfrontation zwischen Caracas und Washington. Maduro verkündete am Donnerstag den Abbruch der diplomatischen Beziehungen zu den USA. Guaido versicherte jedoch am Freitag, die US-Botschaft in Caracas werde geöffnet bleiben. Venezolanische Diplomaten forderte er auf, auf ihrem Posten in den USA zu bleiben.

US-Außenminister Mike Pompeo ernannte am Freitag einen neuen Gesandten, um Venezuela dabei zu helfen „Demokratie wiederherzustellen“. Elliott Abrams, Diplomat unter den Ex-Präsidenten Ronald Reagan und George W. Bush, werde „diese Bemühungen anführen“, sagte Pompeo. Der 71 Jahre alte Abrams erlangte zweifelhaften Ruhm in mehreren schwerwiegenden außenpolitischen Affären in den 1980er-Jahren.

Das US-Finanzministerium kündigte am Freitag an, den finanziellen Druck Maduro weiter zu erhöhen. Die USA würden wirtschaftliche und diplomatische Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass wirtschaftliche Transaktionen der venezolanischen Regierung, „darunter auch jene, die Staatsunternehmen und internationale Reserven betreffen“, mit der Anerkennung Guaidos vereinbar seien, hieß es. Allerdings war nicht die Rede davon, venezolanische Gelder und Konten in den USA einzufrieren.

Der Nationale Sicherheitsberater der USA, John Bolton, hatte bereits am Donnerstag angekündigt, die Einnahmen aus dem Ölgeschäft - der mit Abstand wichtigsten Finanzquelle Venezuelas - von dem „illegitimen Maduro-Regime“ an Guaidos Regierung umzuleiten. Guaido zeigte sich in einem TV-Interview überzeugt, dass dies „der Anfang vom Ende“ Maduros sei. Dieser wird jedoch von der mächtigen Armee des Landes gestützt.

Auch die EU will nun den Druck auf Maduro erhöhen und sofortige Neuwahlen fordern. Nach Angaben von EU-Diplomaten wurde in Brüssel eine entsprechende gemeinsame Erklärung der 28 Mitgliedstaaten abgestimmt. Offen war demnach noch, ob die Forderung aus Deutschland und anderen EU-Ländern aufgenommen wird, ansonsten Guaido als Interimspräsidenten anzuerkennen.

Deutschland sieht die legitime Führung des Landes nicht bei dem amtierenden Präsidenten. Dessen umstrittene Wiederwahl im Mai 2018 habe „nicht ansatzweise“ internationalen demokratischen Standards entsprochen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert. Außenminister Heiko Maas (SPD) erklärte in New York: „Das einzige, was wir als legitim empfinden, ist das Parlament“. Deshalb unterstütze Deutschland Guaido dabei, „dafür zu sorgen, dass es Wahlen gibt“.

Auch Österreich unterstützt die demokratisch gewählte Nationalversammlung Venezuelas, wie das Außenministerium am Freitag klarstellte. „Ziel muss ein friedlicher demokratischer Prozess im Einklang mit der venezolanischen Verfassung sein“, hieß es gegenüber der APA. Bundespräsident Alexander Van der Bellen äußerte angesichts der Millionen Flüchtlinge aus Venezuela die Vermutung, dass sich das lateinamerikanische Land zu einem „Failed State“ entwickle. Eine weitere Bewertung der aktuellen Geschehnisse wollte Van der Bellen aber nicht abgeben.

Venezuela steckt seit Jahren in einer politischen und wirtschaftlichen Krise. Die Lage in Venezuela hatte sich seit einem gescheiterten Aufstand von Nationalgardisten am Montag kontinuierlich verschärft. Bei Protesten gegen Maduro wurden laut der Nichtregierungsorganisation Beobachtungsstelle für soziale Konflikte seit Wochenbeginn 26 Menschen getötet.

Mehr als 350 Menschen wurden zudem in dieser Woche festgenommen, wie die UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in Genf mitteilte. Bachelet warnte am Freitag vor möglichen „katastrophalen Folgen“ des Machtkampfs in Venezuela und forderte eine unabhängige Untersuchung angeblicher exzessiver Gewaltanwendung durch venezolanische Sicherheitskräfte.

Samstag findet eine von den USA beantragte Krisensitzung des UNO-Sicherheitsrats statt. Maduro kündigte an, seinen Außenminister Jorge Arreaza zu dem Treffen zu entsenden.

