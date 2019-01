„Samtene Revolution“: Paschinian als Armeniens Heilsbringer?

Eriwan (APA) - Armenien erlebte 2018 einen demokratischen Putsch: Der Ex-Journalist Nikol Paschinian führte wochenlange Straßenproteste gegen Korruption und Nepotismus an und drängte Regierungschef Sersch Sarkissian aus dem Amt. Die Republikanische Partei flog aus dem Parlament. Paschinian wiederum wurde als Premier mit absoluter Macht ausgestattet. Das freut seine Anhänger und beunruhigt Skeptiker.

Als Kopf der „Samtenen Revolution“ stieg der 43-Jährige im Mai zum Interims-Regierungschef auf. Neuwahlen im Dezember bescherten seiner Bewegung „Mein Schritt“ eine Zwei-Drittel-Mehrheit und ließen Sarkissians Republikaner an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Nun sollte Paschinian über den nötigen Spielraum für die von ihm propagierten Reformen verfügen. Versprochen hatte er mehr Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie den Kampf gegen Korruption, staatliche Willkür und Nepotismus. Die Bürger erhoffen sich von ihm vor allem einen wirtschaftlichen Aufschwung.

Das rund drei Millionen Einwohner zählende Armenien ist in manchen Regionen eines der Armenhäuser Europas. Die Arbeitslosigkeit liegt landesweit bei 20 Prozent, regional sogar darüber, das durchschnittliche Einkommen beträgt weniger als 300 Euro monatlich. Fast ein Drittel der Bevölkerung lebt nach offiziellen Zahlen unter der nationalen Armutsgrenze, in Wahrheit dürften es sogar weit mehr sein.

In der nordwestlich gelegenen Region Schirak gelten sogar bis zu 50 Prozent der Menschen als arm. Tausende leben seit dem Erdbeben vom Dezember 1988 noch immer in aus Containern gezimmerten Notunterkünften. In einer Gegend, in der frostige 30 Grad Minus im Winter durchaus möglich sind. Es ist auch kein Zufall, dass die Caritas Armenien ausgerechnet hier Ihren Sitz hat. Die Not ist groß. Am ärmsten sind die Kinder dran. In vier Kindergärten werden über 500 von ihnen in der Provinz Schirak von der Caritas zumindest mit dem Nötigsten wie warmen Mahlzeiten versorgt.

Angesichts dieser eher tristen Ausgangslage nahm Paschinian den Mund ziemlich voll, als er vor der Wahl im Dezember eine „wirtschaftliche Revolution“ ankündigte. Er werde das Land zu einem Zentrum für Informationstechnologie umgestalten, die Agrarwirtschaft forcieren und den Tourismus ankurbeln. Die Schattenwirtschaft soll beseitigt werden, damit dürften dem Staat mehr Steuereinnahmen bleiben.

Wie weit ihm das gelingen wird, wird sich noch weisen. Doch hat Paschinian schon viel erreicht. Er hat die Republikanische Partei, die seit 1995 die Machthebel in der Hand hatten, praktisch ausradiert. Bei Wahlen im April 2017 hatten die Republikaner noch 49 Prozent der Stimmen erhalten. Allerdings mit mitunter unlauteren Mitteln. Staatsbeamte fürchteten um ihre Jobs und die ihrer Verwandten, wenn sie nicht für die Machthaber stimmen würden. Soldaten wurden gezwungen, die Republikanische Partei zu wählen. Auch Stimmenkauf war offenbar vielerorts üblich.

Seit 9. Dezember sind der Revolutionär und sein Bündnis Mein Schritt mit einer absoluten Mehrheit von über 70 Prozent ausgestattet. Vielen seiner Wähler gefällt das. Sie freuen sich über die One-Man-Show, orten sie in Paschinian doch eine Art Heiland, der die Südkaukasusrepublik von allem Übel erlösen wird. Skeptiker - durchaus auch aus den Reihen von Sympathisanten - sehen freilich den ohnehin noch jungen Parlamentarismus geschwächt.

Nicht allen Medienvertretern ist der radikale Bruch und die Fokussierung auf eine Person geheuer. Sie birgt auch Gefahren: Gelingt es ihm nicht, in Bälde sprichwörtlich Wasser in Wein zu verwandeln, könnte ihm die Gunst der Bevölkerung bald wieder abhanden kommen. Noch ist die Stimmung hoffnungsschwanger. Sogar im von der Caritas unterstützten Rainbow-Kindergarten in der im Norden Armeniens gelegenen Stadt Gjurmi werden samtene Revolutionslieder angestimmt. Der Refrain lautet: „Noch nie habe ich meine Eltern so fröhlich gesehen.“

Hoffnungen machten sich vor allem die besser ausgebildete Mittelschicht. Der Informatiker und Computerlehrer Koriun Schekoian etwa, der ehrenamtlich in der Kaukasusprovinzstadt Wanadsor als Mentor im von der Caritas unterstützten Sozialprojekt „Der Kleine Prinz“ arbeitet, das Kindern und deren Eltern über die Vermittlung von Alltagskompetenzen und Angebote wie psychologische Betreuung, den Weg aus der Armut und in die Gesellschaft zu finden.

„Wir setzen große Hoffnungen in die neue Regierung und vermitteln diese Hoffnungen an die Jugend weiter“, sagt Schekoian. Der 52-jährige und andere träumen sogar davon, an die Tradition der Sowjetunion anschließen zu können, als Armenien das Zentrum für Informations- und Kommunikationstechnologie im kommunistischen Vielvölkerstaat war. Der aktuelle Staatspräsident Armen Sarkissian ist selbst Informatiker. Er bezeichnet sich sogar selbst als einen der ursprünglichen Autoren des populären Computerspiels Tetris, das 1985 an der Moskauer Akademie der Wissenschaft entwickelt wurde.

Auch jetzt ist der Tech-Sektor in Armenien jener, der ein hohes Lohnniveau und Wachstum verheißt. Kein Wunder also, dass optimistische Geister durchaus frohgemut in die Zukunft blicken. Armenien könne das Silicon Valley des Kaukasus werden, heißt es. Präsident Sarkissian verweist im Gespräch mit österreichischen Journalisten ebenfalls auf die armenische Diaspora, die in europäischen Ländern, Russland, Australien Lateinamerika oder den USA - eben auch in Silicon Valley - in der High-Tech-Branche tätig sei. „Es gibt eine große finanzielle Macht von Armeniern in aller Welt.“ Daraus resultiere ein gehöriges Potenzial für künftige Investitionen in der ursprünglichen Heimat.

Eine junge Mitarbeiterin der Caritas Armenien greift zu anderen geografischen Vergleichen. Singapur sei doch vor nicht allzulanger Zeit auch arm und unbedeutend gewesen. Heute boome der asiatische Stadtstaat, meint sie. „Warum soll uns das nicht auch gelingen?“

Wer gar nichts hat, weder Geld noch Zuversicht, erwartet freilich keine großen Veränderungen. Die 59-jährige Ward Edigaroian lebt mit ihrem Sohn Ljova (20), ihrer Tochter Manuschak (30) und deren Sohn Giorgi (10) sichtlich unter dem Existenzminimum. Warmes Wasser oder Gas gibt es in dem kleinen Zwei-Zimmer-Haus mit freiliegenden Stromkabeln in Gjumri keines. Dass sie wenigstens einen elektrischen Heizstrahler haben, verdanken sie der Caritas, die im Zuge der Aktion „Warmer Winter“ in der kalten Jahreszeit die Stromrechnung bezahlt.

„Wir glauben nicht, dass sich für Leute wie uns etwas mit der neuen Regierung ändert“, sagt Ward. Daher habe auch der 20-jährige Sohn nicht an den Demonstrationen der „Samtenen Revolution“ teilgenommen, obwohl junge Menschen dabei eine führende Rolle spielten. „Er war nicht dabei, weil er ist noch pessimistischer als wir.“

Paschinian muss aber nicht nur die Probleme im Land selbst angehen, Armenien befindet sich auch außenpolitisch in mehreren Zwickmühlen. Es liegt mit den Nachbarn Aserbaidschan und der Türkei im Clinch und ist nicht zuletzt deshalb auf Russland angewiesen. Paschinian will die Dinge pragmatisch angehen und gleichermaßen an der Kooperation mit Russland und der Anbindung an die Eurasische Wirtschaftsunion festhalten. Doch will der neue Premier auch die Beziehungen zur EU deutlich verbessern und viel enger gestalten. Das könnte ein schwieriger Spagat werden. Es ist zu erwarten, dass Russlands Präsident Wladimir Putin derartige Avancen mit Argusaugen betrachten wird.

(Alternative Schreibweisen: Paschin(i)jan, Pashin(i)yan ; Serge/Serzh Sarksyan, Sargsyan, Sarkisian, Sarkisijan, Sarkissjan; Vanadzor; Gyumri

