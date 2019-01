Streit um Nagorny-Karabach - Armeniens Präsident „optimistisch“

Eriwan/Baku/Stepanakert (APA) - Armeniens Präsident Armen Sarkissian ist zuversichtlich, dass es mit dem Nachbarn Aserbaidschan eine friedliche Lösung im Konflikt um die Kaukasus-Enklave Nagorny-Karabach (Berg-Karabach) geben kann. „Da müssen zwei Parteien einen Kompromiss finden“, sagte Sarkissian in dieser Woche im Gespräch mit österreichischen Journalisten in Eriwan. „Ich bin optimistisch“.

Als Präsident wünsche er sich eine Lösung, „die für mein Land fair ist“, erklärte der 65-jährige Physiker, Informatiker, Unternehmer, Diplomat und Politiker, der von November 1996 bis März 1997 auch Premierminister von Armenien gewesen war und im Vorjahr vom Parlament zum Staatspräsidenten gewählt wurde. „Aber ich gehöre nicht zu den Verhandlern.“

Er habe aber schon „schlimmere Konflikte“ gesehen, erklärte Sarkissian, der in der Sowjetunion als Computerspezialist an der Moskauer Akademie der Wissenschaften Karriere gemacht hatte. So habe er in den 1970er-Jahren erlebt, wie die libanesische Hauptstadt Beirut im Bürgerkrieg zerstört wurde. Jetzt lebe dort eine Gesellschaft, in der mehrere Volks- und Religionsgruppen koexistieren würden. „Das hätte sich damals niemand vorstellen können.“

Die Vorfälle an der Grenze der umstrittenen Kaukasusregion Nagorny-Karabach seien zuletzt zurückgegangen, betonte Sarkissian. Zudem habe es in den vergangenen Monaten mehrere Treffen aus Regierungsebene gegeben. Nun habe Armenien jedoch eine neue Regierung mit Ministerpräsidenten Nikol Paschinian an der Spitze. „Jetzt müssen erst einmal neue Verhandler nominiert werden.“

Paschinian hatte am vergangenen Dienstag beim Wirtschaftsforum im schweizerischen Davos den aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliyev getroffen. Er hatte dabei ein Entgegenkommen von Aserbaidschan gefordert. „Es ist nicht möglich, diesen Konflikt zu lösen, ohne das Recht des nagorny-karabachischen Volkes auf Selbstbestimmung anzuerkennen“, sagte Paschinian der Deutschen Presse-Agentur.

„Wir sind gewillt, den Konflikt ausschließlich auf friedlichem Wege zu lösen“, meinte der armenische Regierungschef, der im Vorjahr im Zuge der „Samtenen Revolution“ an die Macht gekommen war. „Und wir hoffen, dass Aserbaidschan ebenfalls diesen Weg der Konfliktlösung ankündigen und annehmen wird.“

Die Nachbarländer sind wegen des Konflikts seit Jahren verfeindet, immer wieder kommt es zu Kämpfen zwischen proarmenischen und aserbaidschanischen Truppen. Zuletzt waren dabei 2016 mehr als 120 Menschen getötet worden. Nagorny-Karabach gehört völkerrechtlich zu Aserbaidschan, wird aber seit dem Zerfall der Sowjetunion von proarmenischen Kräften kontrolliert. Einheiten der international nicht anerkannten Republik Nagorny-Karabach halten zudem angrenzende aserbaidschanische Gebiete völkerrechtswidrig besetzt. Experten warnen, die Kämpfe könnten jederzeit wieder eskalieren.

