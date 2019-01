„Warmer Winter“ - Im frostigen Armenien oft nur dank Caritas denkbar

Gyumri (APA) - Im feuchtschimmligen Haus von Armenuhi Bernetsian fühlen sich nur die Ratten wohl. „Hier kommen sie heraus“, sagt die 38-Jährige und zeigt auf ein Loch im Boden. Sie steht im Schlafzimmer ihres armseligen Zuhauses in der nordarmenischen Stadt Gjumri. In der kalten Jahreszeit wird das Elend hier besonders spürbar. Die Caritas versucht es mit der Aktion „Warmer Winter“ wenigstens etwas zu lindern.

Armenien ist auch ein Schwerpunktland der „Caritas Kinderkampagne 2019“. Armut und alle seine Folgererscheinungen sind dort in der nördlichen Provinz Schirak weit verbreitet. „Hier im Norden ist es im Winter ziemlich kalt“, heißt es seitens der Caritas Armenien, die in Gjumri (Gyumri) auch ihr Hauptquartier aufgeschlagen hat. Die Temperaturen können dann schon auf minus 30 Grad sinken, minus 10 sind eher die Regel denn die Ausnahme. Die Aktion „Warmer Winter“ sieht einen Heizkostenzuschuss für Familien vor, heißt es seitens der Caritas. Insgesamt werden 540 Kinder und 440 Familienmitglieder in 220 Familien in Gavar, Gjumri, Wanadsor, Taschir und Artaschat versorgt.

Schirak ist die bedürftigste Region Armeniens, rund 50 Prozent der Bevölkerung leben an oder unter der Armutsgrenze. Die Kosten für Öl, Gas und Holz sind für viele unerschwinglich. Mitunter verheizen sie einfach ihren Müll. Das führt mitunter zu giftiger Rauchbildung, die der meist ohnehin schon angegriffenen Gesundheit auch nicht gut tut.

Armenien und vor allem die Stadt Gjumri samt der Provinz Schirak haben in den vergangenen 30 Jahren viel durchgemacht. Am 7. Dezember 1988 wurde Leninakan, wie Gjumri in der damals gerade noch bestehenden Sowjetunion hieß, von einem verheerenden Erdbeben erschüttert, das bis zu 25.000 Tote forderte und rund 2,5 Millionen Menschen obdachlos machte.

Die Spuren sind bis heute sichtbar. Zwar setzte internationale Hilfe massiv ein - Österreich errichtete etwa ein Kinderspital in Gjumri - und viele Häuser worden wieder aufgebaut, doch leben immer noch bis zu 4.000 Personen in behelfsmäßig adaptieren Containern aus Metall oder Holz, die damals eigentlich als Überbrückungsmaßnahmen aufgebaut worden waren. Der Zusammenbruch der UdSSR, die sich nach den Wendejahren im ehemaligen Ostblock 1991 auflöste, und der Konflikt mit Aserbaidschan um die Enklave Nagorny-Karabach mit 40.000 Toten und einer Million Vertriebenen trugen das Ihre dazu bei, dass Armenien nur schwer bis gar nicht wieder auf die Beine kam.

Dabei war das kleine Land in der gebirgigen Kaukasusregion zwischen Asien und Europa, das mit knapp unter 30.000 Quadratkilometern ungefähr die Fläche von Tirol und der Steiermark ausmacht, eine der wohlhabenderen Teilrepubliken des Sowjetreichs gewesen. In und im weiteren Umfeld von Gjumri befanden sich große Textilkombinate, Chemie- oder Autofabriken. Davon zeugen bis heute mächtige, bizarr bedrückende Industrieruinen, die bisweilen die Straßen säumen. Durch das Erdbeben von 1988 wurde nämlich ein Großteil der Infrastruktur zerstört, und mit dem Zerfall der UdSSR gingen dann auch noch die früheren Absatzmärkte verloren.

„Damals war es viel besser“, erzählt daher auch die 40-jährige Kanakara, die mit ihrem Mann und vier Kindern in der rund 120.000 Einwohner zählenden Kaukasusstadt Wanadsor in der Provinz Lori wohnt. „In der UdSSR verdiente man mehr und die Fixausgaben waren geringer.“ Heute lebt ihre Familie von einer Sozialhilfe in Höhe von 25.000 Dram (45 Euro), die der Ehemann pro Monat für eine Teilinvalidität kassiert. Dazu arbeiten er und sie tage- bzw. nachtweise in einer Bäckerei. Der Stundenlohn liegt bei umgerechnet rund 50 Cent. Erinnert sie sich an ihre Kindheit in der Sowjetunion sagt Kanakara: „Das Gehalt reichte damals aus, um hin und wieder die Wohnung zu renovieren oder auf Urlaub zu gehen. Das gibt es nicht mehr.“

Aktuell sind Arbeitsplätze nämlich rar oder schlecht bezahlt, die Emigration - vorwiegend nach Russland - dafür extrem hoch. „Es gibt Leute, die sagen, dass mehr Armenier im Ausland leben, als in Armenien selbst“, erzählt auch Robert Moosbrugger von der in der Region besonders engagierten Caritas Vorarlberg.

Armenuhi Bernetsian und ihr sieben Jahre älterer Ehemann Spartak Mkrtchian aus Gjumri sind geblieben. Sie kamen nicht einmal bis in die Hauptstadt Eriwan, weil dort keine Bleibe für sie und ihre sechs Kinder Anjela, Lilit, Syuzan, Marina, Robert, Gevorg aufzutreiben war. So leben sie weiterhin in Gjumri in zwei Räumen mit nassen, nackten Steinwänden, wo nicht einmal genug Betten für alle Familienmitglieder (es kommt auch noch eine Großmutter dazu) stehen. Die älteren Kinder im beginnenden Teenageralter schlafen am Boden. Wo sich in der Nacht manchmal die Ratten tummeln und auch Krankheiten übertragen.

Das Durchschnittseinkommen in Armenien beträgt umgerechnet 300 Euro. Davon können auch Armenuhi und Spartak nur träumen. Sie ist Friseurin, derzeit aber ohne Job, auch weil sie sich vordringlich um die Kinder kümmert. Viel verdienen würde sie in der Branche ohnehin nicht. Für einen Friseurtermin könne sie 1.000 Dram kassieren, also nicht einmal 2 Euro. Spartakus ist Automechaniker. Er hantelt sich von Auftrag zu Auftrag. An sehr guten Tagen kann er vielleicht 15.000 Dram (28 Euro) verdienen. Diese sind aber sehr selten und im Winter steht die vereiste Werkstatt ohnehin fast immer still.

Dass sie die Stromrechnung dennoch bezahlen können, verdanken sie der Caritas, die von Oktober bis Jänner die Kosten übernimmt. So sollen vor allem Familien unterstützt werden, auch bei Frost über die Runden zu kommen. „Heuer haben wir rund 500 Kindern geholfen“, erzählt Anahit Gevorgian, Programmkoordinatorin bei der Caritas Armenien, „und die Nachfrage steigt. Aber wenn wir den Strom zahlen, bleibt ihnen ein bisschen mehr für Kleidung und Nahrung.“

Einen Schwerpunkt setzt die Caritas daher neben der reinen Armutsbekämpfung auch der Bildung. „Wir wollen ein chancenreiches Heranwachsen ermöglichen, sagt dazu Christoph Schweifer von der Caritas Österreich. „Denn der Chancenkiller Nummer eins ist Armut.“ Diese werde oft begleitet von einem Umfeld, „wo Bildung nicht stattfindet.“

Zumindest in diesem Bereich haben Armenuhi und Spartak die Hoffnung auf eine bessere Zukunft noch nicht aufgegeben. Ihre Kinder sollen eine gute Ausbildung bekommen, meinen sie. Eine Möglichkeit dafür ist auch der Sport. Eine der älteren Töchter ist eine begeisterte und talentierte Leichtathletin. Ihre Urkunden und Medaillen sind die einzigen Schmuckstücke, die es in dem kargen Heim gibt. Dank ihrer Begabung ist aber auch der Transport zur Schule gratis, da diese einen Schwerpunkt auf Sport legt.

Daher hat Spartak doch noch so etwas wie - vielleicht etwas utopische - Zukunftsträume. Gjumri ist bekannt für seine erfolgreichen Gewichtheber, meint er nicht ohne Stolz. Wenn er auf einen seiner kleinen Söhne blickt, wünscht er sich, dass diese einmal als Muskelprotze durch die Kraftsportler-Schmiede gehen. Manchmal übt er daher schon mit ihnen, ganz kleine Gewichte zu stemmen. „Vielleicht wird einer von ihnen einmal Olympiasieger. „Dann wird es ihm besser gehen als jetzt bei uns.“

