„Emils Kleine Sonne“ - Inklusionsprojekt mit Strahlkraft in Armenien

Gyumri (APA) - Es ist ein nüchterner Flachbau, der sich aber frappant vom Stadtbild in Gjumri abhebt. Ein Stück modern-leichter Vorarlberger Holzarchitektur in Nordarmenien und ein Vorzeigeprojekt der Caritas. „Emili Aregak“ heißt die Einrichtung, die sich um die Therapie und Inklusion von Menschen mit Beeinträchtigungen kümmert. „Emils kleine Sonne“ soll aber auch in die Gesellschaft ausstrahlen.

Von der Bausubstanz her ist der lichtdurchflutete, barrierefreie Komplex mit großzügigen und nach (Vorarlberger) Holz riechenden Therapieräumen und Büros samt Fotovoltaikanlage am Dach geradezu herausragend in einer Gegend, deren Bauten nicht nur den bröckelnden Charme des kommunistischen Sowjetreichs verströmen, sondern auch unter dem Erdbeben von 1988 zu leiden hatten. „Die Gruppe, die es am schwersten hat, kriegt das Beste“, wird bei der Caritas Österreich die „Strahlkraft“ des Projekts umrissen. „Es zeigt auch unsere Bandbreite zwischen Nothilfe und innovativen Projekten.“

Wie weit diese „Strahlkraft“ reicht, kann Laurenz Eigner skizzieren. Der 20-jährige Wiener absolviert seit Oktober in „Emils Kleiner Sonne“ einen fünfmonatigen freiwilligen Caritas-Auslandsdienst. Die Gesellschaft in Armenien denke bei manchen Themen („Etwa bei der Rolle der Frauen“) extrem konservativ, berichtet er über seine Erfahrungen. Typisch dafür sei auch, dass behinderte Menschen in der Öffentlichkeit kaum zu sehen sind. Da helfe es etwa, dass im Rahmen von „Emili Aregak“ im Zentrum von Gjumri, der mit rund 170.000 Einwohnern zweitgrößten Stadt Armeniens, auch mit Hilfe der EU eine kleine, aber äußerst feine Bäckerei eröffnet wurde.

In dem schmucken Backwarenladen in einem zuvor heruntergekommenen Haus arbeiten auch vier junge Menschen mit Beeinträchtigungen. „Da sehen die Leute, dass man auch Behinderte in den Arbeitsprozess einbinden kann, dass das nichts Tragisches ist. Familien werden so unterstützt, ein beeinträchtigtes Kind nicht als Schande zu sehen“, meint Eigner, der nach seiner Rückkehr nach Österreich Volkswirtschaft studieren will.

Die Bäckerei mit ihren exquisiten Blätterteigkipferl, Baguettes und auch heimischen Leckereien wird von der Bevölkerung gut angenommen. Dabei waren die Unkenrufe vor der Eröffnung im Vorjahr sehr laut gewesen. „Es wurde gesagt, dass es die Leute nie akzeptieren werden, dass sie von Jugendlichen mit Behinderung bedient werden oder sehen, dass diese in der Backstube arbeiten“, meint auch Robert Moosbrugger, der als Mitarbeiter der Caritas Vorarlberg maßgeblich in die Aregak-Projekte involviert ist.

„Es hat aber nicht gestimmt.“ Der Umgang sei mittlerweile sehr herzlich. Auch Präsident Armen Sarkissian sei bereits zweimal zu Gast gewesen. Das Geschäft jedenfalls läuft. „Wir hoffen, dass wir in den nächsten Monaten in die Gewinnzone kommen.“

Dass zumindest gewisse Teile der Bevölkerung bereits einen entspannteren Zugang zu Menschen mit Beeinträchtigungen haben, wird in dem Förder- und Ressourcenzentrum „Emils Kleine Sonne“, das derzeit rund 100 Kindern zwischen zwei und 18 Jahren Therapie- und Rehabilitationsprogramme anbietet, bereits deutlich, freut sich auch Eigner. Er ist unter anderem im Rahmen der Musiktherapie engagiert. „Die Menschen hier im Zentrum sind viel weltoffener als draußen. Das steht schon für eine gewisse Haltung.“

Damit sich diese weiter verbreitet, steht der Spielplatz auf dem Gelände auch den Kindern aus der Umgebung offen. Das sei wichtig, meint der Physiotherapeut Gurgen, der gerade mit einem kleinen Buben namens Martin mittels einer Art Rollator das selbstständige Gehen übt. „Wir brauchen mehr Inklusion. Da ist mein Arbeitsplatz ein Beispiel für die Zukunft.“

Inklusion ist auch das Stichwort für die neue Sozialministerin Saruhi Batoian. Sie gehört der Regierung des durch die samtene Revolution im Vorjahr ins Amt gespülten Ministerpräsidenten Nikol Paschinian an. Sie sitzt selbst im Rollstuhl und hat sich zum Ziel gesetzt, alle sozialen Gruppen in der Gesellschaft zu integrieren.

Caritas-Präsident Michael Landau sieht „Emils Kleine Sonne“ aber auch aus anderer Sicht als ein „Mutmachprojekt“. Es sei ein Beispiel, „dass sich wirtschaftlicher Erfolg und soziales Engagement vereinen lassen, dass Wirtschaft und Soziales keine Gegensätze sind.“

Schließlich wurde das vom - knapp vor der Eröffnung 2015 verstorbenen - Vorarlberger Architekten Richard Nikolussi entworfene Therapiezentrum ab 2010 zu einem erheblichen Teil mit Geldern oder Sachbeiträgen Vorarlberger Wirtschaftstreibender finanziert. Die Kosten beliefen sich auf rund 2,6 Millionen Euro. Quasi als „Startschuss“ steuerte der Reiseunternehmer Emil Nachbauer eine größere Summe bei. Als Dank trägt Gjumris „Kleine Sonne“ seinen Namen...

