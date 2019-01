„Chancenkiller Armut“: „Rainbow“ und „Der Kleine Prinz“ bauen vor

Gyumri/Eriwan (APA) - „Armut ist der Chancenkiller Nummer 1“. So bringt es Caritas-Auslandshilfechef Christoph Schweifer auf den Punkt. Mit der reinen Armutsbekämpfung ist es aber nicht getan, meint die Hilfsorganisation. Vielmehr gelte es, das Umfeld zu verbessern, um die Chancen zu erhöhen. Beispiele dafür sind zwei Projekte in Armenien: Der „Rainbow“-Kindergarten und die Sozialzentren „Der Kleine Prinz“.

„Schlechtes Essen, schlechte Kleidung, ein schlechtes Umfeld, in dem Bildung nicht stattfindet.“ Das sind laut Schweifer alles Faktoren, die verhindern, dass Kinder und Jugendliche jemals aus der Armutsfalle herauskommen. Im Armenien können sich viele Familien einen Kindergarten gar nicht leisten. Nur 22 Prozent der Buben und Mädchen besuchen solche Einrichtungen. Wer keine Arbeit und damit kein Geld hat, lässt seine Kinder zuhause. Nur in der Hauptstadt Eriwan gibt es Kindergärten, die für mittellose Eltern gratis ist.

Viele Kinder in dem Kaukasus-Staat am Rande Europas zwischen Georgien, Aserbaidschan, dem Iran und der Türkei sind schlecht ernährt, weiß Anahit Gevorgian, Projektleiterin bei der Caritas Armenien. Daran ändere oft sogar der Besuch in staatlichen Kindergärten nichts. Dort muss das Essen von zuhause mitgebracht werden. Dieses ist dann oft zu kohlehydratlastig, weil dies billiger und sättigend, aber von Ausgewogenheit weit entfernt ist.

Im von der Caritas unterstützten Rainbow-Kindergarten in Gjumri wird dabei ein besonderes Augenmerk auf die „Gesunde Jause“ gelegt. „Eine ausgewogene und gesunde Ernährung ist wichtig für die körperliche, geistige und psychische Entwicklung der Kinder“, heißt es dort. Daher werden die Eltern nicht nur beraten, sondern auch Kochkurse angeboten. Den Buben und Mädchen wird zudem beigebracht, wie wichtig frisches Obst ist oder wie sich ein leckerer Salat zubereiten lässt.

„Bei vielen Menschen gibt es normalerweise nur Kartoffeln und Nudeln, ohne Gemüse, ohne Milch“, erzählt die Leiterin von „Rainbow“, Hasmik Sarkisian. „Bei uns bekommen sie Gemüse und Milchprodukte, damit sie gut ernährt sind und ihr Wissen darüber auch weitergeben können.“ 135 Buben und Mädchen besuchen den „Rainbow“-Kindergarten, der nach wie vor in einem jener zu Wohnstätten adaptierten Container untergebracht ist, die vor 30 Jahren nach dem großen Erdbeben mit 25.000 Toten als Übergangslösung eingerichtet worden waren.

Ortswechsel: Im rund eine Autostunde nördlich von Gjumri entfernt gelegenen Wanadsor befindet sich eines mehrerer Sozialzentren namens „Der Kleine Prinz“. Die Anlehnung an die Figur des französischen Autors Antoine de Saint-Exupery ist natürlich beabsichtigt. „Der Kleine Prinz“ steht nämlich „für die Selbstermächtigung und den Blick auf die Einzigartigkeit, Fähigkeit und Schönheit jedes Menschen“, wie es in einer Selbstbeschreibung des Zentrums heißt.

„Wir bieten den Kindern und Jugendlichen Raum, ihren eigenen Planeten zu erfinden, Inspiration und Impulse zu bekommen, ihre Welt zu erschaffen und eigene Ideen, die Träume des Einzelnen, zu realisieren“, meint dann auch die Projektleiterin Arevik Tumasian.

Psychologisch geschultes Personal und Sozialarbeiter betreuen Kinder und Jugendliche, die unter schwierigen Bedingungen aufwachsen. Etwa mit sozialen oder mentalen Problemen wie Depressionen oder psychischen Ängsten. Manche sind Sozialwaisen, weil der Vater - mitunter auch die Mutter - beispielsweise in Russland arbeiten und sie daher praktisch ohne elterliche Fürsorge aufwachsen.

„Der Kleine Prinz“ bietet aber auch Gruppenarbeiten mit Mentoren oder Eltern. Meist sind es Mütter und Großmütter, die dann ihrerseits von der Gemeinschaftsarbeit profitieren. „Ich mag die Caritas“, sagt die schon etwas ältere Karineh, „hier gibt es so viel Wärme. Du kommst in schlechter Stimmung und gehst mit einem Lächeln wieder hinaus.“

Die Jugendlichen werden auch ermutigt, sich selbst am Gemeinwesen zu beteiligen. Die Erfolge sind oft verblüffend. Susianna Hakobian war als Kind sozial verschlossen und schwer integrierbar. Als Jugendliche machte sie in ihrem Viertel so viele Probleme, dass sie die Polizei zum „Kleinen Prinzen“ schickte. Heute ist sie 26 Jahre alt und schaut immer noch regelmäßig dort vorbei, um sich selbst bedürftiger Kinder und Jugendliche anzunehmen. Mitunter trägt sie dabei Uniform. Susianna arbeitet jetzt nämlich selbst als Polizistin.

