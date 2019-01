Factbox Armenien

Eriwan (APA) -

~ Fläche: 29.800 km2 (Weltrang 139), etwa so groß wie die Bundesländer Tirol und Steiermark Einwohner: 2,97 Mio. Hauptstadt: Eriwan Staatspräsident: Armen Sarkissian (seit April 2018) Regierungschef: Nikol Paschinian (seit Mai 2018) Wichtigste Parteien: Mein-Schritt-Allianz (70,4 Prozent, 88 Sitze im Parlament) Blühendes Armenien (8,3 Prozent, 26 Sitze im Parlament) Leuchtendes Armenien (6,4 Prozent, 18 Sitze im Parlament) Bevölkerung: 98,1 Prozent Armenier, 1,2 Prozent Yeziden, 0,4 Prozent Russen, 0,1 Prozent Kurden sowie Assyrer, Georgier, Ukrainer und Griechen Sprachen: Armenisch (Amtssprache), Russisch, Minderheitensprachen Religionen: Armenisch-apostolische Kirche („Gregorianer“); Minderheiten von Russisch-Orthodoxen, Protestanten BIP/Kopf (2017): 3.880 US-Dollar Armut: 29,4 Prozent leben unter der nationalen Armutsgrenze (2016), regional bis zu 50 Prozent ~ RELIGION

Die Armenisch Apostolische Kirche ist eine altorientalische Kirche mit ca. sieben Millionen Christen. Rund 90 Prozent der Bevölkerung Armeniens gehören ihr an. Die älteste „eigenberechtigte“ (sui juris) Staatskirche der Welt wird vom „Obersten Patriarchen und Katholikos aller Armenier“ angeführt, derzeit Karekin II. Nersissian (geb. 1951). Amtssitz des Katholikos ist in Etschmiadsin in der Nähe von Eriwan. Sie hat derzeit rund 500.000 Mitglieder, davon 325.000 in Armenien selbst, 26.000 in Syrien, 12.000 im Libanon, 36.000 in Nordamerika, 30.000 in Paris, 16.000 in Argentinien und 12.000 im übrigen Lateinamerika.

ENTWICKLUNGSZUSMENARBEIT MIT ÖSTERREICH

Seit 2011 ist Armenien ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Die Programme und Projekte der Austrian Development Agency (ADA) konzentrieren sich auf den Sektor Landwirtschaft sowie auf verantwortungsvolle Regierungsführung als Querschnittsthema. 2017 investierte die ADA 2,04 Millionen Euro in Projekte und Programme mit Armenien.

Die Caritas Österreich ist seit dem Erdbeben von 1988 in Armenien engagiert und war am Wiederaufbau des Kinderspitals in Gjumri beteiligt. Fokus der Arbeit in Kooperation mit der Caritas Armenien sind Kinder aus armutsgefährdeten und armen Familien sowie Buben und Mädchen mit Behinderungen. Daneben wurden auch Projekte für alte Menschen (Hauskrankenpflege und Winterhilfe) unterstützt.

Armenien ist, vor allem in den ländlichen Gebieten, stark von Abwanderung betroffen. Es hat prozentuell eine der höchsten Emigrationsraten weltweit und zeigt eine Vielfalt von Einflüssen und wechselseitigen Abhängigkeiten von langfristiger und kurzfristiger Arbeitsmigration sowie Emigration. Die Auswirkungen auf Familien sind massiv, weswegen die Caritas Österreich ihren Schwerpunkt in der Zusammenarbeit mit der Caritas Armenien auf den Bereich Kinder legt.

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN UND NACHBARSCHAFTSPOLITIK

Mit Georgien im Norden und dem Iran im Süden verbindet Armenien eine gute Nachbarschaft. Das Verhältnis zur Türkei (Vorwurf des Genozids an 1,5 Millionen Armeniern 1915-1917) im Westen sowie zu Aserbaidschan (Konflikt um Nagorny-Karabach) im Osten und Südwesten ist hingegen von tiefen Konflikten geprägt. Es bestehen keine diplomatischen Beziehungen zu den beiden Ländern.

Für die EU sind Stabilität und Sicherheit in Armenien und im gesamten Südkaukasus aber von vitalem Interesse. Die EU fördert daher über die Östliche Partnerschaft wirtschaftliche und politische Reformen in der Region, um die Länder an europäische Strukturen heranzuführen. Im September 2013 änderte Armenien seinen politischen Kurs und beschloss den Beitritt zur von Russland dominierten Eurasischen Wirtschaftsunion, der das Land seit Jänner 2015 angehört.

Trotz der starken Ausrichtung der armenischen Wirtschaft auf Russland strebt Armenien eine enge Anbindung an die EU an. 2017 wurde ein Kooperations- und Partnerschaftsabkommen unterzeichnet.

AKTUELLE POLITISCHE LAGE - DIE SAMTENE REVOLUTION 2018

Die Proteste in Armenien fanden in der Hauptstadt Eriwan und weiteren Städten des Landes seit der Wahl von Sersch Sarkissian zum Premierminister am 17. April 2018 statt und richteten sich gegen ihn und die regierende Republikanische Partei, denen die Demonstranten unter anderem vorwarfen, für Korruption und Günstlingswirtschaft in Armenien verantwortlich zu sein.

Anführer der Demonstrationen mit zum Teil Hunderttausenden Teilnehmern war der Oppositionspolitiker und Parlamentsabgeordnete Nikol Paschinian, ein ehemaliger Journalist und politischer Gefangener. Erklärtes Ziel seiner von der Zivilgesellschaft vor allem über die Sozialen Medien unterstützten Kampagne war, Korruption und Machtmissbrauch in Armenien zu beenden.

Am 23. April trat Sarkissian zurück, Paschinian wurde interimistisch Premier. Am 9. Dezember 2018 fanden vorgezogene Parlamentswahlen statt, aus denen Paschinians Wahlbündnis („Mein Schritt“) als klarer Sieger hervorging. Es verfügt im Parlament nun über eine Zwei-Drittel-Mehrheit und hat praktisch keine Opposition.

Quellen: U.a. ADA, Caritas

