Kremser Osterfestival „Imago Dei“ in 20. Auflage mit Thema „Opfer“

Krems (APA) - Das Osterfestival „Imago Dei“ in Krems stellt zum 20-Jahr-Jubiläum das Thema „Opfer“ in der Mittelpunkt. Das Programm von 29. März bis 22. April „reflektiert die verschiedenen Bedeutungen von Opfer - vom Sacrificium bis zum Opfermahl“, teilte die NÖ Festival & Kino GmbH in einer Aussendung mit.

Zur Eröffnung der Jubiläumsausgabe am 29. März bringen der vor 25 Jahren gegründete niederösterreichische Chor Ad Libitum und das Instrumentalensemble Barucco Monteverdis „Marienvesper“ zur Aufführung. Der georgische Männerchor Didgori tritt am 30. März gemeinsam mit dem Autor Bodo Hell auf. Am Tag darauf wird das Kindermusiktheater „Lollo“ nach dem Buch von Mira Lobe präsentiert. Musik und Rituale aus dem arabischen Raum stehen am 5. April mit den singenden Berberfrauen Roudaniates aus Südostmarokko und am folgenden Tag mit vom Ensemble Mazaher dargebrachter Musik des Al-Zar-Kults aus Ägypten auf dem Programm.

Unter dem Titel „Lass dich heimgeigen, Vater...“ treten die Wachauer Pestbläser mit dem Schriftsteller Josef Winkler am 12. April auf. Das Klavierduo Ferhan und Ferzan Önder spielt einen Tag darauf Strawinskys „Frühlingsopfer“. Am 14. April wird ein mehrgängiges Opfermahl mit multimedialer Performance uraufgeführt. Beteiligt sind der Aktionskünstler Paul Renner, der Koch Josef Floh, die bildende Künstlerin Friederike Feldmann, die Filmemacherin und Schauspielerin Barbara Sotelsek und der Komponist Alexander Moosburger.

„Zwischen Himmel und Erde“ lautet das Motto am Gründonnerstag, 18. April, wenn Geiger Gidon Kremer und der Pianist Oleg Maisenberg mit Solisten der Kremerata Baltica eine kammermusikalische Passion spielen. Das Pannonische Blasorchester tritt am Karfreitag und das Originalklangensemble la dolcezza am Ostermontag, 22. April, auf. Ergänzt wird das Programm durch Einführungsgespräche, Podiumsdiskussionen und Filme im Kino im Kesselhaus. Die Klanginstallation „Silent Music“ ist an jedem Veranstaltungstag des Festivals von 11.00 Uhr bis Konzertende geöffnet.

„Mit Musik aus verschiedenen Epochen, Kulturen und Religionen, mit Literatur, Film und Diskurs lädt das Osterfestival Imago Dei dazu ein, sich auf vielfältige Weise inspirieren zu lassen“, hieß es. „Opfer“ sei „ein geschichtsträchtiges und vielschichtiges Thema von großer Aktualität“.

Osterfestival „Imago Dei", 29. März bis 22. April 2019 im Klangraum Krems Minoritenkirche.