USA verzichten vorerst auf Abweisung zentralamerikanischer Migranten

Washington (APA/AFP) - Die USA haben ihre Pläne zur Zurückweisung zentralamerikanischer Migranten an der Grenze zu Mexiko vorerst nicht umgesetzt. Die Regelung, wonach Asylbewerber am Grenzübergang San Ysidro erst nach einem positiven Bescheid ins Land gelassen werden sollen, wurde am Freitag zunächst nicht in Kraft gesetzt, wie ein AFP-Reporter berichtete.

Nach Angaben der Behörden in den USA und Mexiko sollten eigentlich am Freitagmittag die ersten 20 Migranten aus Zentralamerika nach Mexiko zurückgeschickt werden. Bis zum Abend musste aber niemand von ihnen die USA verlassen.

Ein Vertreter der mexikanischen Einwanderungsbehörde sagte, mit einem Vollzug der geplanten Maßnahmen sei frühestens am Montag zu rechnen. Er sprach von einer „sehr heiklen Lage“. Die Betroffenen hätten in den USA bereits einen Anhörungstermin vor Gericht, was bedeute, dass seitens der US-Behörden anerkannt werde, dass ihr Leben in Gefahr sein könnte. „Wenn ihnen etwas in Mexiko passiert, könnten ihre Familie die US-Regierung verklagen, weil diese sie nicht geschützt hat“, sagte der Beamte.

Mexiko hatte zuvor Kritik an der neuen Regelung geäußert. Zugleich kündigte das Außenministerium an, den an der Grenze zurückgewiesenen Migranten aus humanitären Gründen ein Visum auszustellen, damit sie in Mexiko auf ihren Asylbescheid warten können.

Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hatte die verschärfte Regelung bereits im Dezember angekündigt. Mit der Umsetzung wollte sie jedoch bis zum Amtsantritt des neuen mexikanischen Präsidenten Andres Manuel Lopez Obrador warten. Die geplante Maßnahme ist Teil der von Trump angestrebten harten Politik gegen die illegale Einwanderung.