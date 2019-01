Eiskunstlauf: 13-jährige Liu holte bei Debüt US-Titel

Detroit (APA/AFP) - Mit nur 13 Jahren hat sich Alysa Liu den US-Titel im Eiskunstlauf der Damen gesichert. Beim Debüt in der allgemeinen Klasse verbesserte sich der Teenager in Detroit in der Kür am Freitag (Ortszeit) von der zweiten Stelle, mit zuvor in einem Wettkampf noch nie gezeigten drei Dreifach-Axeln triumphierte die Kalifornierin mit 217,51 Punkten vor Bradie Tennell (213,59).

Liu darf aus Altersgründen aber nicht an der WM im März in Japan teilnehmen. Sogar für die Junioren-WM ist die Tochter eines aus China stammenden Vaters noch zu jung. „Das macht nichts, dadurch habe ich mehr Zeit, an meinen Sprüngen und Kombinationen zu arbeiten“, erklärte Liu.