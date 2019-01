Ski alpin: Zenhäusern im Kitzbühel-Slalom vor Noel - Hirschbühl 4.

~ --------------------------------------------------------------------- KORREKTUR-HINWEIS In APA086 vom 26.01.2019 müssen im Untertitel und im Text die Platzierungen der weiteren Österreicher berichtigt werden, nachdem der Bulgare Albert Popow mit Startnummer 71 auf Rang fünf gefahren war. Dies wurde ebenfalls im zweiten Absatz ergänzt. --------------------------------------------------------------------- ~ Kitzbühel (APA) - Ramon Zenhäusern liegt nach dem ersten Durchgang des Ski-Weltcup-Slaloms in Kitzbühel an der ersten Stelle. 12 Hundertstelsekunden hinter dem Schweizer rangiert der französische Wengen-Sieger Clement Noel, Christian Hirschbühl (0,37) ist als Vierter bester Österreicher.

Hinter dem mit Startnummer 71 auf Rang fünf gefahrenen Bulgaren Albert Popow folgten Marco Schwarz (6.), Michael Matt (8.) und Marcel Hirscher (9.) mit über einer halben Sekunde Rückstand.

Der Tiroler Manuel Feller fädelte bei dichtem Schneefall ein, bei seinem sechsten Antreten in seinem Heimrennen war es bereits der vierte Ausfall. Der zweite Durchgang wird um 12.30 Uhr gestartet.