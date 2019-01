Judo: Erstrundenaus für Pacher und Zeltner bei World-Tour-Auftakt

Tel Aviv (APA) - Johannes Pacher und Tina Zeltner sind beim Judo-World-Tour-Auftakt in Tel Aviv ohne Erfolgserlebnisse geblieben. Pacher unterlag am Samstag in der Klasse bis 90 Kilogramm in der ersten Runde dem Esten Klen Kristofer Kaljulaid mit Ippon. Zeltner hatte bereits am Freitag in der Auftaktrunde der Kategorie bis 63 Kilogramm gegen die Französin Cloe Yvin knapp mit einer Waza-ari-Wertung verloren.