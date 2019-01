Deutsche „Kohle-Länder“ sollen jährlich zwei Milliarden Euro erhalten

Berlin (APA/AFP/dpa) - Die vom Kohleausstieg betroffenen deutschen Bundesländer sollen bis 2038 pro Jahr zwei Milliarden Euro vom Bund erhalten. Zahlungen von 1,3 Milliarden Euro jährlich sollen in einem Maßnahmengesetz verankert werden, weitere 700 Millionen Euro für weitere, flexible Maßnahmen der Strukturförderung bereitgestellt werden, sagte der Kohlekommissions-Kovorsitzende Stanislaw Tillich am Samstag in Berlin.

Er lobte ausdrücklich das diesbezügliche Engagement des Bundes. Die Kohlekommission hatte sich in der Nacht zuvor darauf verständigt, dass die Kohleverstromung in Deutschland bis spätestens 2038 beendet werden soll, möglicherweise bereits bis 2035. Dies soll mit den Strukturhilfen von insgesamt 40 Milliarden Euro für die betroffenen Regionen abgefedert werden. Tillich, der frühere Ministerpräsident von Sachsen, fügte hinzu: „Die Menschen in den Regionen haben jetzt eine klare Perspektive.“

Die Vorsitzenden der von der deutschen Regierung eingesetzten Kohlekommission haben sich erleichtert über die in dem Gremium erzielte Verständigung geäußert. Der Kovorsitzende Ronald Pofalla (CDU) sprach Samstag früh in Berlin von einem „historischen Kraftakt“. Er hob hervor, das Ergebnis ermögliche eine „sichere und bezahlbare Stromversorgung“ und zugleich „nachhaltigen Klimaschutz“. Zudem entstünden durch die vereinbarten Maßnahmen zur Strukturförderung „neue Arbeitsplätze in den Kohlreregionen“.

Die Wissenschafterin und Kovorsitzende Barbara Praetorius sprach von einem „harten Ringen“ bis zuletzt. Sie machte zwar deutlich, dass sie selbst sich auch ein „ambitionierteres Ausstiegsszenario“ habe vorstellen können, äußerte sich aber gleichwohl ebenfalls positiv über den gefundenen Kompromiss. „Der Zug des Klimaschutzes nimmt wieder Fahrt auf in Deutschland“, sagte sie.

Die Kohlekommission sieht bei neuen Jobs in den von einem Kohleausstieg betroffenen Regionen auch den Bund in der Pflicht. Die Schaffung von insgesamt bis zu 5.000 neuen Arbeitsplätzen durch den Bund bis spätestens 2028 sei „angemessen“, wie es im Abschlussbericht des Gremiums heißt. Die Vorbereitungen hierzu sollen möglichst noch in dieser Legislaturperiode getroffen werden, also bis 2021. Die Kommission sehe die Notwendigkeit einer Selbstverpflichtung des Bundes und der Länder, in den kommenden Jahren insbesondere Neugründungen und Erweiterungen von Behörden oder Einrichtungen in den Revieren vorzunehmen.

Vor allem in der Lausitz, im Mitteldeutschen Revier und im Rheinischen Revier hängen rund 20.000 Arbeitsplätze direkt an der Kohle, indirekt sind es noch deutlich mehr. Die Kommission nennt eine Zahl von rund 60.000 Arbeitsplätzen alleine für die Braunkohle.

„Durch eine Stärkung der Präsenz der öffentlichen Hand in den Revieren, vor allem durch die Verlagerung und den Ausbau von Behördenstandorten in den Revieren, wird das Bekenntnis von Bund und Ländern zur Zukunft der Reviere greifbar“, heißt es in dem Bericht, auf den sich die Kommission am frühen Samstagmorgen geeinigt hatte.