Stichwort - Europäische Menschenrechtskonvention

Wien (APA) - Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK), die dieser Tage unversehens in den Mittelpunkt vorwiegend innenpolitisch motivierter Kontroversen geraten ist, ist mittlerweile eine rüstige End-Sechzigerin: Sie wurde am 4. November 1950 unterzeichnet und ist im September 1953 in Kraft getreten. Österreich ist ihr 1958 beigetreten, 1964 wurde sie rückwirkend mit dem Beitrittsdatum in den Verfassungsrang erhoben.

Ziel der Menschenrechtskonvention war es, die in der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen von 1948 zwar verbrieften, aber aufgrund der globalen Verwerfungen des Kalten Krieges nicht verbindlich durchsetzbaren Grund- und Freiheitsrechte für (West-)Europa zu genau solchen zu machen. Sie entspricht folglich inhaltlich weitgehend den bürgerlichen und politischen Rechten, wie sie in der UNO-Menschenrechtserklärung festgelegt sind und sieht eine Reihe von Grundrechten und -freiheiten vor, darunter Recht auf Leben, Verbot von Folter, Sklaverei und Zwangsarbeit, Recht auf Freiheit und Sicherheit, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, freie Meinungsäußerung, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit und Verbot der Diskriminierung.

Im Gegensatz zum UNO-Mechanismus gibt es in der EMRK allerdings ein wirksames Rechtsschutzverfahren mit drei internationalen Organen, die sich diese Aufgabe teilen: Die Europäische Kommission für Menschenrechte (1954 errichtet), der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (1959) und das Ministerkomitee des Europarates, das sich aus den Außenministern der Mitgliedstaaten oder deren Stellvertretern zusammensetzt.

Die „Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten“, wie sie korrekt heißt, wurde im Rahmen des Europarats erarbeitet. Anlässlich ihres 50-Jahr-Jubiläums nannte sie der damalige Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Luzius Wildhaber, im Jahr 1993 „die größte Errungenschaft des Europarates“.

Auch zu den gegenwärtig in einzelnen Wortmeldungen aufgeworfenen Fragen über die Praktikabilität oder „Auslegung“ der Menschenrechtskonvention hatte Wildhaber damals etwas zu sagen: Er meinte, ihre „Genialität“ bestehe darin, dass sie ihre Anpassungsfähigkeit an die Veränderungen in Gesellschaft und Technologie bewiesen habe. Deshalb habe sie auch nichts von ihrer ursprünglichen Bedeutung eingebüßt.

Die Menschenrechtskonvention wurde 1950 von den damaligen Europarats-Mitgliedern in Rom unterzeichnet und 1953 von den ersten zehn Staaten ratifiziert. Mittlerweile erstreckt sich ihre Gültigkeit über 47 Unterzeichnerstaaten und ist Grundbedingung für die Mitgliedschaft im Europarat. Die aktuell letzten Ratifizierungen erfolgten in Serbien (2004) - und in Monaco (2005). Seit ihrem Inkrafttreten wurde die EMRK in einer Reihe von Protokollen geändert und ergänzt, wie etwa mit dem Verbot der Todesstrafe.

