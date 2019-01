EU-Wahl - NEOS 2: Gamon verspricht Fleiß und Ausdauer

Wien (APA) - Nach einem schlichten „cool!“ unmittelbar nach ihrer Wahl hat sich die frisch gekürte Spitzenkandidatin der NEOS für die EU-Wahl, Claudia Gamon, bei den pinken Anhängern für das Vertrauen bedankt. „Wir sind das ehrlichste europäische Angebot, weil wir sind Europa“, meinte sie Samstagnachmittag im Wiener Palais Wertheim. Sie bringe Fleiß und Ausdauer mit, versprach sie den Wahlkämpfern.

Auch Gamon hob schon wie zuvor Parteichefin Beate Meinl-Reisinger die „Freiheit des Individuums“, die Menschenrechte und die liberale Demokratie hervor. Diese Art zu Leben, der europäische Lebensstil, „ist in Gefahr“. Bei dieser Wahl gehe es darum, „ob Europa seine Souveränität nach außen und nach innen stärken kann“, gegenüber globalen Playern wie China, Russland oder den USA.

„Es ist nicht einfach, europäisch zu sein, es ist manchmal urmühsam, europäisch zu sein, aber es lohnt sich“, findet Gamon. Europa müsse „leben und es muss weiterentwickelt werden“. Den NEOS gehe es nicht um den kleinsten gemeinsamen Nenner, sondern man wolle „hin zur größten gemeinsamen Vision, die man haben kann“, bekräftigte sie die Idee der „Vereinigten Staaten von Europa“ inklusive europäischem Pass, gemeinsamer Regierung und Armee. So könne man europäische Antworten auf die globalen Fragen wie Klimaschutz finden. Sie stehe für ein „Europa auf der Überholspur“, erklärte Gamon.

Im Europa-Programm, das am Nachmittag beschlossen werden soll, seien Visionen und konkrete Schritte enthalten. „Wer Visionen hat, braucht keinen Arzt, sondern der braucht einen Plan, Fleiß und Ausdauer“ - und all das bringe sie für den Wahlkampf und auch die nächsten Jahre in der EU mit, versicherte Gamon.

