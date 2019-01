Ungarn übernimmt Vorsitz im UNO-Abrüstungsausschuss

Budapest/New York (APA) - Ungarn übernimmt heuer den Vorsitz im UNO-Abrüstungsausschuss. Das erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto am Rande einer Veranstaltung zur Werbung für den Ungarn-Tourismus in New York. Laut ungarischer Nachrichtenagentur MTI am heutigen Samstag kam es auch zu einem Treffen zwischen Szijjarto und der Abrüstungsbeauftragten der UNO, Izumi Nakamicu.

Szijjarto verwies auf das Scheitern der amerikanisch-russischen Abrüstungsverhandlungen und die dadurch wachsende Rolle der UNO bei der steten Behandlung der Abrüstungsfrage.

Ein kontinuierlicher Dialog zwischen den Großmächten von Ost und West in dieser Frage läge im Interesse Ungarns. Bliebe dieser Dialog aus, würde sich das negativ auf die globale sowie die Sicherheit Mitteleuropas auswirken. Die Stärkung der sich auf die Einschränkung von leichten und Handfeuerwaffen beziehenden UNO-Mechanismen sei für Ungarn hochbedeutend, da dadurch der massive Schmuggel solcher Waffen auf dem Westbalkan verhindert werden könnte, betonte Szijjarto. Ein genauer Termin für die Übernahme das Vorsitzes im Abrüstungsausschuss war zunächst nicht bekannt.

