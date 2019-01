Langlauf: Hauke in Schweden über 15 km Skating 18.

Ulricehamn (APA) - Der Steirer Max Hauke hat beim Langlauf-Weltcup im schwedischen Ulricehamn mit Rang 18 sein bestes Saisonergebnis geholt. Den Sieg über 15 km sicherte sich 55 Sekunden vor ihm Maurice Manificat. Der Franzose gewann in Abwesenheit von Weltcupleader Johannes Hösflot Kläbo knapp vor Simen Hegstad Krüger (+1,1 Sek.). Mit Didrik Tönseth (8,7) ging Rang drei ebenfalls an Norwegen.

Haukes bisheriges Topergebnis des Winters war ein 20. Rang gewesen. Insgesamt ist Platz 14 im Vorjahr bei der WM-Generalprobe in Seefeld im 15-km-Skating-Massenstart sein bestes Ergebnis. Im folgenden Damen-Rennen und in den Staffelbewerben am Sonntag ist Österreich nicht vertreten.