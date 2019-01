Menschenrechtler: Viele Tote durch US-geführte Koalition in Syrien

Deir ez-Zor (Deir al-Zor) (APA/dpa) - Die US-geführte Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz IS hat Menschenrechtlern zufolge durch Beschuss in Ostsyrien viele Zivilisten getötet. Unter insgesamt mindestens 42 Opfern in der Provinz Deir ez-Zor (al-Zor, Deir Essor, Dair as-Saur) in der Nacht auf Samstag seien 13 Zivilisten, berichtete die „Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte“.

Die übrigen Toten seien Jihadisten des „Islamischen Staates“. In der Region kämpfen kurdische Verbände mit Unterstützung der US-geführten Koalition seit Monaten gegen die Extremisten, um deren letzten Widerstandsnester an der Grenze zum Irak zu erobern.