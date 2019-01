Eiskunstlauf: EM Minsk 1 - Herren/7. Titel in Serie für Fernandez

Minsk (APA) - Der Spanier Javier Fernandez hat am Samstag in Minsk seinen siebenten EM-Titel im Eiskunstlauf in Serie erobert. Zum Abschluss seiner Karriere setzte sich der Olympia-Dritte, der nach dem Kurzprogramm Dritter war, vor dem Russen Alexander Samarin und dem Italiener Matteo Rizzo durch.

Der erst 16-jährige Österreicher Luc Maierhofer verbesserte sich in der Kür um einen Platz und klassierte sich bei seinem Debüt an der 20. Stelle.

Ergebnisse der Eiskunstlauf-EM in Minsk vom Samstag - Herren, Endstand nach der Kür: 1. Javier Fernandez (ESP) 271,59 - 2. Alexander Samarin (RUS) 269,84 - 3. Matteo Rizzo (ITA) 247,08 - 4. Kevin Aymoz (FRA) 246,34 - 5. Michail Koljada (RUS) 240,87 - 6. Daniel Grassl (ITA) 236,70. Weiter: 20. Luc Maierhofer (AUT) 189,00.