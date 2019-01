Estland: Kein offener Vollzug für Russland-Spion Simm

Tallinn (APA/dpa) - Der wegen Spionage für Russland und Landesverrat verurteilte estnische Spion Herman Simm muss seine Strafe weiter in einem geschlossenen Gefängnis absitzen. Das Justizministerium in Tallinn hob eine Entscheidung der Justizvollzugsanstalt Tartu auf, die den 71-jährigen wegen guter Führung und nicht erkennbarem Fluchtrisiko in den offenen Vollzug überführen sollte.

Dies berichtete das estnische Fernsehen am Freitagabend. Simm war 2009 zu zwölfeinhalb Jahren Haft und Schadenersatz von umgerechnet knapp 1,3 Millionen Euro verurteilt worden. Er hatte als Sicherheitschef in Estlands Verteidigungsministerium mehr als zehn Jahre lang hochsensible Militärinterna aus dem baltischen EU- und NATO-Land an den russischen Auslandsgeheimdienst verraten.

„Er hat tatsächlich den Staat Estland mehr als zehn Jahre betrogen, systematisch im Dienst für russischen Staat Russland gearbeitet - und dies aus einer Position mit sehr hohem öffentlichen Vertrauen heraus. Aus generell präventiven Gründen hielt ich es für angemessen, ihm die Überführung in den offenen Vollzug gesetzlich zu versperren“, sagte Justizminister Urmas Reinsalu.

Reinsalu gehe zwar nach eigenen Angaben „definitiv nicht“ davon aus, dass Simm auf Freigängen möglicherweise weiter spioniere. Aus dem „Blickwinkel des allgemeinen Gerechtigkeitsgefühls der Gesellschaft“ und zur Abschreckung von Nachahmungstäter müsse aber die größtmögliche Strafe verhängt werden, sagte der Justizminister.

Simm soll 1995 angeworben worden sein. Er könnte damals eine wichtige Verschlüsselungstechnik der NATO an Russland verraten haben. Nach Berichten des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ soll der Este zeitweise als Doppelagent für den deutschen Nachrichtendienst BND tätig gewesen sein.