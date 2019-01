Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Ulricehamn 1 - 15 km Herren

Ulricehamn (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup in Ulricehamn (SWE) vom Samstag:

Herren, 15 km Skating: 1. Maurice Manificat (FRA) 34:55,4 Min. - 2. Simen Hegstad Krüger (NOR) +1,1 Sek. - 3. Didrik Thönseth (NOR) 8,7 - 4. Sergej Ustjugow (RUS) 11,2 - 5. Sjur Röthe (NOR) 19,9 - 6. Iivo Niskanen (FIN) 20,1. Weiter: 18. Max Hauke (AUT) 55,0

Weltcup-Gesamtstand nach 21 von 32 Rennen: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) 1.034 Punkte - 2. Alexander Bolschunow (RUS) 946 - 3. Röthe 755. Weiter: 63. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 79. Hauke 32