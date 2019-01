S7 Tunnel Rudersdorf - Grüne befürchten Entstehen einer Transitroute

Rudersdorf/Eisenstadt (APA) - Burgenlands Grüne haben anlässlich der Tunnelanschlagfeier in Rudersdorf ihre Kritik am Ausbau der Fürstenfelder Schnellstraße S7 bekräftigt. Man teile das Anliegen der Bewohner, vom Durchzugsverkehr entlastet zu werden, befürchte aber, dass die S7 eine immer stärker befahrene Transitstrecke für den Güterverkehr zwischen der Steiermark und Ungarn werde, stellte Landessprecherin Regina Petrik fest.

„In Zeiten, in denen die Erreichung von Klimazielen diskutiert wird, durch wunderschöne Landschaft eine neue Transitstrecke für den Schwerverkehr zu bauen, ist unverantwortlich“, kritisierte Petrik das Bauprojekt. Die einzige zukunftsfähige Lösung des Problems mit dem Güterverkehr wäre die Verlagerung auf die Schiene und kleinere Umfahrungen für die Ortschaften für den Güter-Nahverkehr, argumentierte die Landessprecherin am Samstag in einer Aussendung.

Ganz anders sieht dies die ÖVP: „Mit der S7 werden Arbeitsplätze entstehen und die Erreichbarkeit des Südburgenlandes wird deutlich verbessert. Ich freue mich für die Menschen in der Region, dass dieses Projekt endlich umgesetzt wird“, so Landesparteiobmann Thomas Steiner.

Der Baubeginn werde sich positiv auf die Kommunalsteuern der Gemeinden sowie Nächtigungen in den Beherbergungsbetrieben und auch in den Supermärkten und Gasthäusern auswirken, erwartet der ÖVP-Politiker. Parallel zum Bau der Straße müssten auch Rahmenbedingungen zur Aufwertung der Schiene geschaffen werden, forderte der Jennersdorfer ÖVP-Bezirksparteiobmann Bernhard Hirczy: „Die Jennersdorfer Bahn wird bis 2026 elektrifiziert und daher wäre der Businesspark in Heiligenkreuz der optimale Standort für einen Container-Umschlagplatz.“

~ WEB http://www.gruene.at

http://www.oevp.at ~ APA162 2019-01-26/13:53