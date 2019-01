Kohle-Kompromiss: Deutsche Umweltverbände sprechen von „Durchbruch“

Berlin (APA/AFP) - Die großen Umweltverbände in Deutschland haben den in der Kohlekommission ausgehandelten Kompromiss zum Ausstieg aus der Kohleverstromung als „Durchbruch“ begrüßt. Allerdings gab es auch Kritik an dem nach Auffassung der Verbände zu späten Enddatum 2038 und an fehlenden präzisen Zeitplänen für die einzelnen Jahre bis 2030.

„Wir hätten uns ein deutlich ehrgeizigeres Ergebnis gewünscht“, sagte der Präsident des Deutschen Naturschutzrings (DNR), Kai Niebert, am Samstag in Berlin. Auch schlechter Klimaschutz sei „besser als gar kein Klimaschutz“, verteidigte Niebert die Zustimmung der Verbände zum Abschlusspapier der Kommission gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen. Mit Blick auf fehlende Zwischenziele für die Stilllegung von Kohlekraftwerken zwischen 2022 und 2030 sagte Niebert, die Kommission habe sich auf einen kontinuierlichen Abbau festgelegt: „Was wir bekommen haben, ist die Stetigkeit.“ Dies bedeute, dass es auch in Ostdeutschland Mitte der 20er-Jahre weitere Kraftwerksabschaltungen geben müsse. Ausdrücklich festgeschrieben sind diese in dem Kommissionsbericht nicht.

Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser hob hervor, dass sich die Verbände in einem Sondervotum ausdrücklich gegen den Endtermin 2038 für die Kohleverstromung gestellt hätten, da dieser nicht mit dem Pariser Klimaschutzabkommen vereinbar sei. Positiv sei aber das auch internationale Signal: „Das Industrieland Deutschland steigt aus der Kohleverstromung aus.“ Zudem sehe der Abschlussbericht ein Verbot für neue Tagebaue und für neue Kohlekraftwerke vor. Dies schließe auch die im Bau befindliche umstrittene Anlage in Datteln ein und „der Hambacher Forst bleibt erhalten“.

Von einem insgesamt „Mut machenden Signal“ sprach der Vorsitzende des Umweltverbands BUND, Hubert Weiger. Er forderte, in dem Bericht enthaltene Überprüfungszeiträume für Nachbesserungen im Sinne des Klimaschutzes zu nutzen. Zudem werde der gesellschaftliche Widerstand gegen die Braunkohle weitergehen, rief Weiger zu neuen Protesten auf. Er kündigte an, die Umweltverbände würden vor allem in Ostdeutschland „wesentlich engagierter auftreten“, da dort der Widerstand gegen einen zügigen Kohleausstieg am größten sei.