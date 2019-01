Italiens Bischöfe zur Aufnahme von Migranten der „Sea Watch“ bereit

Roseau (APA) - Die italienische Bischofskonferenz CEI ist zur Aufnahme der 47 Migranten bereit, die sich an Bord des Rettungsschiffes „Sea-Watch 3“ vor der Küste der sizilianischen Stadt Syracus befinden. „Wir sind nicht gegen die italienische Regierung. Wir sind dem Evangelium treu, hier geht es um Menschlichkeit. Das Mittelmeer darf nicht zu einer Mauer werden“, so CEI-Sprecher Ivan Maffeis laut Medienangaben.

Die Kinderschutzorganisation „Save the Children“ appellierte an die italienische Regierung, minderjährige Migranten an Land gehen zu lassen. „Jede Minute länger an Bord des Schiffes wird tiefe Spuren im Leben dieser Jugendlichen hinterlassen“, warnte Raffaella Milano, Sprecherin von „Save the Children“ in Italien.

Der Fall der Migranten an Bord der „Sea-Watch 3“ sorgt für hitzige politische Diskussionen. Ex-Premier Silvio Berlusconi machte Druck auf die Regierung, die sofortige Landung des Schiffes zuzulassen. „Die Regierung will uns glauben lassen, dass die Einwanderung Italiens ärgstes Problem ist. Ich begreife nicht, warum die Einreise von 47 Migranten ein Problem sein sollte, wenn man bedenkt, dass 600.000 Ausländer illegal in Italien leben, die die Regierung in ihre Heimat schicken wollte“, kritisierte Berlusconi, Chef der oppositionellen Forza Italia.

Der Gründer der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung, Beppe Grillo, verteidigte den Regierungskurs in Sachen Einwanderung. „Die Migrationsproblematik hat eine epochale Dimension. Wir und die Lega wollen das Geschäft mit dem Leid der Migranten verhindern und zugleich die ganze Angelegenheit auf europäischer Ebene besprechen. Dies bedeutet auch, sich ein wenig mit Frankreich zu streiten, das seinen kolonialen Instinkten nicht widerstehen kann“, so Grillo im Interview mit der Tageszeitung „America Oggi“.

Auch Innenminister Matteo Salvini verteidigte erneut seinen harten Einwanderungskurs. „Man kann mich bedrohen, aber ich ändere meine Meinung nicht. Für Menschenhändler und ihre Komplizen werden die italienischen Häfen geschlossen bleiben“, so Salvini. Das niederländische Schiff einer deutschen NGO habe kein Recht, in Italien zu landen.