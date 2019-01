NEOS nominieren Gamon für Brüssel

Wien (APA) - Die NEOS schicken wie erwartet Claudia Gamon ins EU-Wahlrennen. Die 30-jährige Vorarlberger Nationalratsabgeordnete wurde bei einer Mitgliederversammlung am Samstag in Wien mit 95,2 Prozent zur Spitzenkandidatin gekürt. Sie stehe für ein „Europa auf der Überholspur“, erklärte Gamon. Parteichefin Beate Meinl-Reisinger übte Kritik an der FPÖ und rief zur Verteidigung der Grundwerte Europas auf.

Wie bei den NEOS üblich, entschied nicht nur die Parteispitze über die Kandidatenliste. Vielmehr gab es einen mehrstufigen Wahlprozess mit einer öffentlichen Online-Vorwahl, einer Wahl im Erweiterten Vorstand und eben einer Mitgliederversammlung. Zu dieser sind Samstagvormittag im Wiener Palais Wertheim rund 230 Anhänger erschienen. Sie gaben bei der Wahl um Platz Eins 419 gültige Stimmen ab (die NEOS erlauben eine Übertragung des Stimmrechts), auf Gamon entfielen davon 399. Gegen sie hatte nur ein weniger bekanntes Parteimitglied kandidiert.

„Cool!“, lautete die erste Reaktion der 30-jährigen Vorarlbergerin. „Wir sind das ehrlichste europäische Angebot, weil wir sind Europa“, betonte Gamon in ihrer Dankesrede. „Es ist nicht einfach, europäisch zu sein, es ist manchmal urmühsam, europäisch zu sein, aber es lohnt sich.“ Die EU müsse weiterentwickelt werden, sie stehe dabei für ein „Europa auf der Überholspur“, meinte Gamon. Offensiv bewarb sie die pinke Vision der „Vereinigten Staaten von Europa“ inklusive europäischem Pass, gemeinsamer Regierung und Armee. „Wer Visionen hat, braucht keinen Arzt, sondern der braucht einen Plan, Fleiß und Ausdauer“ - und all das bringe sie für den Wahlkampf und auch die nächsten Jahre in der EU mit, versicherte die Spitzenkandidatin.

Parteichefin Beate Meinl-Reisinger hatte zum Auftakt Sorge um Grundprinzipien wie liberale Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit und die unabhängige Justiz geäußert. „Dieses vereinte Europa ist aufgebaut auf zwei Worten: Nie wieder!“ Sie sage das heute auch wieder, weil sie das Gefühl habe, dass das Geschichtsbewusstsein verloren gegangen sei, wie man in der politischen Debatte der vergangenen Tage gesehen habe. Einmal mehr verurteilte sie in diesem Zusammenhang die Aussage von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ), wonach das Recht der Politik zu folgen habe. „Es ist an der Zeit, aufzustehen und zu sagen: Wir halten dagegen, wir kämpfen für unsere Werte.“

Die restlichen pinken Listenplätze wurden am Nachmittag gewählt, weil die Auszählung aufgrund des relativ komplizierten Systems aber länger dauerte, ist das Ergebnis noch nicht bekannt. Spannend ist dabei, wer Platz Zwei geschafft hat, zeichnete sich da zuletzt doch ein Dreikampf ab. Generalsekretär Nick Donig hatte bereits früher als ein Wahlziel zwei Mandate ausgerufen. Am späten Nachmittag sollte bei der Mitgliederversammlung außerdem noch ein eigenes Europa-Programm beschlossen werden, das vorher eingehend präsentiert und diskutiert wurde.