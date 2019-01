Burgenlands Grüne planen für Landtagswahl 2020

Eisenstadt (APA) - Bei einer Strategieklausur in Eisenstadt haben sich Burgenlands Grüne am Samstag mit der Planung für die Landtagswahl 2020 befasst. 2018 sei die Neuaufstellung im Bund gut gelungen. Bundessprecher Werner Kogler habe monatlich steigende Zustimmungswerte, auch im Burgenland gebe es viele positive Rückmeldungen zur Arbeit der Landtagsabgeordneten, so das Resümee von Landessprecherin Regina Petrik.

Nun gelte es, diese Arbeit besser sichtbar zu machen. Zur Zeit rechne man mit etwa 80.000 Euro Wahlkampfbudget. Trotz dieser äußerst geringen Ressourcen wolle man „umsetzbare Konzepte“ vorlegen und damit zeigen, dass Themen wie wirksamer Klimaschutz, eine radikale Verkehrswende sowie eine soziale Politik der Grund- und Menschenrechte und eine klare Abgrenzung gegen die Politik der FPÖ „nur mit Grün“ gingen, meinte Petrik, die die Grünen auch in die nächste Landtagswahl führen will.

„In den letzten Monaten hat sich wiederholt gezeigt: Andere machen Werbekampagnen, wir machen die wirksame Grundlagenarbeit. Andere liefern Überschriften und Sonntagsreden, wir liefern die Umsetzung“, stellte die Landessprecherin fest. Die Grünen suchten die Zusammenarbeit „mit jenen, die auch etwas voranbringen wollen.“ Das gelte für das Thema Bioland Burgenland und für den Klimaschutz genauso wie für die Verkehrswende.

~ WEB http://www.gruene.at ~ APA191 2019-01-26/14:54