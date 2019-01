Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Ulricehamn 2 - 10 km Damen/Johaug 1.

Ulricehamn (APA) - Ergebnisse Langlauf-Weltcup in Ulricehamn (SWE) vom Samstag:

Damen, 10 km Skating: 1. Therese Johaug (NOR) 25:48,2 Min. - 2. Astrid Uhrenholdt Jacobsen (NOR) +22,8 - 3. Ebba Andersson (SWE) 24,9 - 4. Jessica Diggins (USA) 38,3 - 5. Krista Pärmäkoski (FIN) 53,3 - 6. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 58,7. Keine Österreicherin am Start.

Weltcup-Gesamtstand nach 21 von 32 Rennen: 1. Östberg (NOR) 1.237 Punkte - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.057 - 3. Pärmäkoski 1.002 - 4. Johaug 800. Weiter: 16. Teresa Stadlober (AUT) 300