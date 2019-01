Fünf Tote bei Überschwemmungen in Algerien

Algier (APA/AFP) - In Algerien sind bei Überschwemmungen fünf Menschen ums Leben gekommen. Sie starben laut Zivilschutz innerhalb von 48 Stunden in den Wassermassen in mehreren nördlichen Regionen des Landes. Zwei Menschen starben am Donnerstag in Tizi-Ouzou und Tipaza in der Nähe der Hauptstadt Algier. Am Freitag verloren zwei Menschen in Annaba und ein weiterer Mensch in El Tarf im Nordosten des Landes das Leben.

Die Rettungskräfte waren in mehr als 17 Verwaltungsbezirken Algeriens im Einsatz. Bis Samstag wurden rund hundert Menschen aus den Fluten gerettet. Das Wasser überflutete zudem die El-Hadjar-Eisenhütten in Annaba. Dort mussten die Arbeiten am Freitag zwischenzeitlich eingestellt werden, wie die staatliche Nachrichtenagentur APS berichtete. Demnach stand das Wasser in manchen Bereichen der Anlage fünf Meter hoch. Einheiten des Zivilschutzes pumpten das Wasser ab.

Nicht nur Überschwemmungen, sondern auch heftige Schneefälle setzten Algerien zu. In rund zehn Bezirken waren am Samstag etwa 30 Straßen vom Schnee blockiert. Auch im benachbarten Tunesien starben zwei Menschen infolge von extremen Wetterereignissen. Nach Angaben des Innenministeriums vom Freitag kamen bei einer Kältewelle zwei Menschen ums Leben.