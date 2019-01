Pensionistin tot in Wohnung im Bezirk Bruck a.d. Leitha aufgefunden

Ebergassing (APA) - In Ebergassing (Bezirk Bruck a.d. Leitha) ist eine 64 Jahre alte Pensionistin tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Es bestehe der Verdacht eines Gewaltverbrechens, teilte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Samstagnachmittag mit. Die Leiche der Frau habe im Kopfbereich starke Verletzungen aufgewiesen. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen.