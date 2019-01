Pensionistin tot 2 - Freitagmittag entdeckt

Ebergassing (APA) - Entdeckt wurde die Tote bereits Freitagmittag, teilte Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Bekannte hatten zuvor Anzeige erstattet, weil die allein stehende 64-Jährige seit einigen Tagen nicht mehr telefonisch erreichbar gewesen sei. Die Tür zur Wohnung wurde daraufhin von der Feuerwehr geöffnet.

„Aufgrund der Auffindungssituation“, sagte Baumschlager, sei von einem Gewaltverbrechen auszugehen gewesen. Die Tote sei im Wohnzimmer auf dem Rücken gelegen. Die von der Staatsanwaltschaft Korneuburg angeordnete Obduktion habe „eindeutig Fremdverschulden“ und als Todesursache ein Schädel-Hirn-Trauma aufgrund massiver Gewalteinwirkung gegen den Kopf ergeben. Die Ermittlungen im Umfeld des Opfers und die Tatortarbeit in der Wohnung dauerten am Samstag an.