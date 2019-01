Snowboard: Ergebnisse Slopestyle-Weltcup Seiser Alm

Seiser Alm (APA) - Ergebnisse vom Slopestyle-Weltcup der Snowboarder auf der Seiser Alm in Italien vom Samstag:

Herren: 1. Markus Olimstad (NOR) 88,00 Punkte - 2. Stian Kleivdal (NOR) 84,75 - 3. Lyon Farrell (USA) 83.60. Weiter (im Vorkampf out): 41. Philipp Kundratitz 47,75 - 47. Moritz Amsüss (beide AUT) 26,25

Stand im Weltcup (vier von fünf Bewerbe): 1. Chris Corning (USA) 1.800 Punkte - 2. Takeru Otsuka (JPN) 1.500 - 3. Farrell 1.410. Weiter: 66. Amsüss 38,44 - 67. Kundratitz 37,60

Damen (ohne Österreicher): 1. Isabel Derungs (SUI) 79,15 - 2. Brooke Voigt (CAN) 76,00 - 3. Jasmine Baird (CAN) 73,25

Stand im Weltcup (4/5): 1. Miyabi Onitsuka (JPN) 2.000 - 2. Reira Iwabuchi (JPN) 1.700 - 3. Derungs 1.680. Weiter: 6. Anna Gasser (AUT) 1.040

Fünfter und letzter Saison-Weltcup am 8. März in Mammoth Mountain (USA)