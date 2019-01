Mehrere schwere Forstunfälle in Oberösterreich

Braunau am Inn (APA) - In Oberösterreich wurden am Samstag drei Männer bei Forstarbeiten schwer verletzt. Ein 48-Jähriger hatte in Gilgenberg (Bezirk Braunau) im Wald seines Bruders um 9.00 Uhr eine Esche umgeschnitten. Der Mann wurde vom umfallenden Baum getroffen und mit dem rechten Bein eingeklemmt. Er schnitt selbst den Stamm durch, um sich zu befreien. Sein Bruder leistete Erste Hilfe und verständigte die Rettung.

Der 48-jährige Oberösterreicher wurde mit schweren Beinverletzungen ins Krankenhaus Braunau gebracht, teilte die Polizei mit. In Moosbach (Bezirk Braunau) wurde ein 61-jähriger Oberösterreicher beim Umschneiden einer Fichte verletzt. Als der Mann zwei Äste am schon liegenden Baum abschneiden wollte, kippte der Stamm auf den Mann und klemmte seine Füße ein. Verwandte befreiten den 61-Jährigen. Nach der Erstversorgung wurde er im Krankenhaus Braunau behandelt.

Im Bezirk Eferding hatte sich bei Holzarbeiten ein Eschenstamm in einem steilen Waldstück verkeilt. Drei Männer versuchten, den drei Meter langen Stamm über einen Baumstock zu heben. Dabei geriet der Stamm ins Rutschen und klemmte den rechten Fuß eines 79-jährigen Pensionisten ein. Er zog sich einen offenen Bruch im Sprunggelenk zu. Die beiden anderen Männer brachten den Verletzten mit ihrem Pick-up zu einem nahegelegenen Bauern, wo er vom Notarzt versorgt und anschließend ins Spital gebracht wurde.