Fußball: Coach Tuchel: Noch „zu früh“ für Prognose zu Neymar-Comeback

Paris (APA/dpa) - Für eine Prognose zum Comeback des verletzten brasilianischen Fußball-Superstars Neymar ins Team von Paris Saint-Germain ist es noch „zu früh“. Dies sagte PSG-Trainer Thomas Tuchel am Samstag in der französischen Hauptstadt. „Er hat gerade mit der Behandlung begonnen, wir müssen bis nächste Woche warten“, meinte der Coach. Die Behandlung hänge wiederum von der Entwicklung der Verletzung ab.

Neymar hatte sich erneut am Mittelfußknochen verletzt, der im vergangenen Jahr operiert wurde. Der 26-Jährige musste am Mittwochabend im Pokalspiel gegen Racing Straßburg ausgewechselt werden. Die ersten Untersuchungen hätten ein schmerzhaftes Wiederaufflammen dieser Blessur gezeigt, hieß es. Die nächste große Herausforderung wartet auf den in dieser Saison noch ungeschlagenen Tabellenführer der Ligue 1 am 12. Februar im Achtelfinale der Champions League bei Manchester United.