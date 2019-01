Motorsport: Ogier bei Monte Carlo Rallye als Leader in den Schlusstag

Gap (APA/AFP) - Der französische Sechsfach-Weltmeister Sebastien Ogier hat sich am Samstag bei der Rallye Monte Carlo in Führung gehalten. Der Citröen-Pilot liegt nach zwölf Sonderprüfungen zwar nur 4,3 Sekunden vor Thierry Neuville. Damit hat er seinen Vorsprung auf den belgischen Hyundai-Fahrer gegenüber dem Freitag aber immerhin mehr als verdoppelt.

Frankreichs Neunfach-Weltmeister Sebastien Loeb verbesserte sich in seinem Hyundai von Rang fünf auf Platz drei, mit 1:58,7 Min. Rückstand wird er aber wohl nicht mehr in das Duell um den Sieg eingreifen können. Auf den Plätzen vier und fünf folgen jeweils in einem Toyota der Finne Jari-Matti Latvala (+2:01,0 Min.) und der Este Ott Tänak (2:16,0).