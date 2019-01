Kitzbühel - Schwarzenegger beehrte Slalom und bekam „Klima-Ski“

Kitzbühel (APA) - „Terminator meets Ganslern“ - so hieß es beim zweiten Slalomdurchgang am gleichnamigen Hang, bei dem Arnold Schwarzenegger mit den Ski-Assen gehörig mitfieberte. Anschließend lud der Hollywoodstar noch zu einem Presse-Event im Rasmushof. Dabei wurde ihm ein eigens für ihn und seine Klimaschutz-Initiative „R20 Austrian World Summit“ gebrandeter Ski präsentiert.

Mit Lodenmantel- und Hut sowie Hand in Hand mit Freundin Heather Milligan betrat der 71-Jährige die Ehrentribüne. „Ich bin sehr glücklich, wieder in der Heimat und bei den Hahnenkammrennen zu sein. Es ist immer eine Inspiration für mich“, so der frühere Gouverneur von Kalifornien im Interview.

Nach dem Rennen ging es dann - umringt von Skifans, Kamerateams und Fotografen - zu dem neben der Piste gelegenen Rasmushof. Auf der dortigen Terrasse wartete sodann ein spezieller Termin auf „Arnie“: Head-Chef Johan Eliasch überreichte ihm - flankiert von den Skifahrern Matthias Mayer, Aksel Lund Svindal und Alexis Pinturault sowie Legende Franz Klammer - Skier im Stil seiner Klimaschutzinitiative.

Die Schwarzenegger-Klimaschutz-Skier sollen auch in Serie gehen - der Erlös komme der Initiative des „Governators“ zugute, sagte Eliasch. Dann hob Schwarzenegger zu einem flammenden Appell an, gemeinsam gegen Umweltverschmutzung zu kämpfen. Der PR-Profi betonte, dass die Head-Aktion wichtig sei, denn schließlich gelte es, die grünen Anliegen ordentlich zu kommunizieren und zu promoten. „Wir müssen diesen Krieg gewinnen“, so die „Steirische Eiche“ auf Englisch.

Der Hollywoodstar, seit Jahren ein Vorkämpfer für erneuerbare Energien, hatte die Klimaschutzorganisation „R20“ im Jahr 2010 gegründet. Regionen setzen sich dabei für „Climate Action“ ein.

Seit 2017 findet zudem jährlich der „R20 Austrian World Summit“ in Wien statt. Der dritte Klimagipfel geht heuer am 28. Mai in der Wiener Hofburg unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Alexander Van der Bellen über die Bühne.

Der Besprechung dieses Gipfels dient wohl auch das Treffen Schwarzeneggers mit Van der Bellen in der Hofburg am kommenden Mittwoch. Schon eine Art Tradition zwischen den beiden: Bereits in den vergangenen beiden Jahren besuchte der international wohl bekannteste Österreicher das Staatsoberhaupt in der Präsidentschaftskanzlei.