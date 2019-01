Radsport: Matzner verpasste Weltcup-Gesamtsieg im Scratch nur knapp

Hongkong (APA) - Der Wiener Stefan Matzner hat auf der letzten Station des Rad-Bahn-Weltcups in Hongkong den Gesamtsieg im Scratch-Bewerb nur knapp verpasst. Der EM-Dritte im Punkterennen musste sich am Samstag mit dem 10. Platz begnügen. Der Ukrainer Witali Hrijniw wurde an seinem Hinterrad Elfter und gewann die Trophäe mit 1.280 Zählern und 25 Punkten Vorsprung auf Matzner.