Kärntner von Internet-Bekanntschaft um mehrere tausend Euro betrogen

Wolfsberg (APA) - Ein 49-Jähriger aus dem Kärntner Bezirk Wolfsberg ist von einer Internet-Bekanntschaft um mehrere tausend Euro gebracht worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Samstag mit. Er hatte versuchte, im August 2018 über eine Online-Partnerbörse Kontakt zu ausländischen Frauen herzustellen. Einer angeblichen Filipina überwies er Geld für die Reise zu einem Treffen, danach riss der Kontakt ab.

Die Frau hatte sich im offensichtlich gefälschten Profil als eine in China lebende, philippinische Staatsbürgerin ausgegeben. In den folgenden Monaten führten die beiden eine rege Konversation per E-Mail. Schließlich wurde eine Reise der Frau nach Österreich vereinbart, wofür dem Mann auch ein offenkundig gefälschtes Visum zur Bestätigung der Identität übermittelt wurde. Der 49-Jährige überwies für angebliche Reisekosten in zwei Transaktionen einen Betrag von mehreren tausend Euro auf ein Konto in China. Danach brach der Kontakt zur Internet-Bekanntschaft jedoch abrupt ab. Der Mann erstattete nun Anzeige, wie die Polizeiinspektion Wolfsberg mitteilte.